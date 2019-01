O ex delegado do Goberno do PP Diz Guedes postúlase como candidato de Cs en Tui

O ex delegado do Goberno en Galicia co Partido Popular Juan Miguel Diz Guedes postúlase como candidato en Tui de Ciudadanos, que, por agora, prepara ao redor de 90 listas para as próximas eleccións municipais. O tamén exconselleiro con Manuel Fraga confirmou que xa non milita no PP e que mantivo "conversacións" coa formación laranxa, coa que sente afinidade.

A semana que vén, indica, tomará a decisión de "ser ou non ser candidato" por Ciudadanos á alcaldía de Tui, localidade na que xa foi rexedor a finais dos 80. "Estamos nesa fase", apunta.

Pola súa banda, o secretario de organización de Cs en Galicia, Laureano Bermejo, explica que o nome de Diz Guedes partiu da xunta directiva da agrupación, que é a que "propón" e a que mantivo as conversacións co exdelegado. Agora, nunha reunión que o comité autonómico da formación laranxa celebrará este sábado en Santiago, as propostas recibiranse, coa intención de aprobalas ou non dentro dunha ou dúas semanas.

Á cita deste sábado está previsto que acudan, polo menos, 87 coordinadores de Galicia, aínda que Bermejo afirma que Ciudadanos Galicia conta con presentar máis desas candidaturas nos comicios locais. Unha vez ratifique a decisión o comité autonómico (en sete ou quince días), os nomes serán remitidos a Madrid.

Do perfil de Diz Guedes, o secretario de organización do partido na comunidade galega valora a súa "traxectoria política" e cre que "ten avais que garanten o bo funcionamento" en caso de ser elixido, dado o seu "coñecemento da administración local e autonómica".

En Cs, engade, "sempre" están "abertos" á "captación do talento". Con todo, resolve que "o si ou o non" dependerá do comité autonómico, tendo en conta que parte de que existe "vinculación" e "simpatía" por parte do exconselleiro.

PUY PIDE "COHERENCIA". Sobre esta posible candidatura foi preguntado este venres o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen pediu "coherencia" ao exconselleiro e ex delegado do Goberno, para despois reducir a súa figura a un "papel protagonista secundario" no funcionamento do partido "no pasado". "Creo que, en liñas xerais, as persoas que tiveron algún papel relevante na política, sexa local ou autonómica, deberían ser un pouco coherentes consigo mesmos", abordou.