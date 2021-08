Exalumnas de un colegio de Vigo acusan a su antiguo director de abuso sexual

Un vídeo colgado en la red social Instagram por la artista Lolita Watson, en el que acusa al ex director del Colegio Labor de Vigo Sergio S. C, nombrado vigués distinguido en 2019, de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía diez años, ha generado una lluvia de comentarios en la red, algunos de los cuales están firmados por otras mujeres que aseguran haber sufrido experiencias similares.

Lolita Watson, según su perfil de Instagram, asegura que el ex director del centro debería haber sido nombrado "vigués pedófilo" y señala que es la primera persona a la que ha besado en la boca.

En su vídeo explica que tras matricularse en el Colegio Labor, el entonces director se ofreció a darle clases particulares de matemáticas, lo que hacían cuando en el colegio no quedaban más que ellos dos y el personal de limpieza.

"Yo entraba en su despacho, me ofrecía una chocolatina, me sentaba en su silla especial, me decía que yo era especial, y poco a poco fue calentando el terreno hasta que quedábamos en su propia casa, que estaba dos pisos más arriba", señala.

Una vez allí, le tocaba el pelo, los brazos y las piernas, según su relato, y le pedía que se sentase en su regazo.

En cierta ocasión, mientras ella estaba tumbada viendo la televisión, el director comenzó a dibujarla y cuando le enseñó los dibujos, ella comprobó que en ellos estaba desnuda, por lo que empezó a ponerse nerviosa y quiso irse, pero comprobó que la puerta estaba cerrada con llave.

"Entré en pánico", relata antes de contar que empezó a amenazar al director con comenzar a gritar, por lo que él finalmente abrió la puerta.

Sin embargo, antes de dejarla ir, apretó su cuerpo contra la pared, le tocó las caderas y la besó.

"Desde entonces no quise ir a esas clases", relata Lolita Watson, quien señala que cuenta este capítulo de su vida para que "la gente abra los ojos" y para que "a este señor" se "le recuerde como realmente fue".

El vídeo, con más de 13.000 me gusta ha recibido la solidaridad de muchas mujeres, algunas de las cuales aseguran haber vivido una experiencia similar.

"Somos muchas las que hemos vivido situaciones parecidas con ese señor… Gracias Lauren, al fin alguien abrió la veda", señala una de ellas.

Al revuelo causado por el vídeo ha reaccionado la dirección del Colegio Labor con un comunicado en el que asegura que "nunca se había tenido conocimiento ni información alguna sobre estos supuestos hechos indebidos, ni tampoco sobre otros similares a los relatados en estos días por medio de las redes sociales".

El Colegio Labor advierte que su comunicado respecto a estos "presuntos hechos indebidos acaecidos hace 20 o más años" no implica "reconocimiento de la realidad de tales hechos, respetando al máximo la dignidad y honorabilidad de todos los implicados", pero asegura que abrirá una investigación interna para aclararlos, así como que adoptará medidas "a presente y futuro" para que conductas así no se produzcan nunca en el centro.

Añade que en los más de 90 años de historia de la institución nunca se ha tenido queja alguna referida a comportamientos inadecuados imputables a ningún trabajador del centro "ni por parte de alumnos, ni por parte de sus familias" y que, en este caso, sólo tiene la información aparecida en redes sociales sin que de momento haya recibido notificación o denuncia alguna relativa a esos supuestos comportamientos inadecuados".

"No podemos ignorar los comentarios publicados y actuaremos con responsabilidad ajustándonos en todo momento a la legalidad y a nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, el Colegio Labor seguirá los cauces legales pertinentes para la mejor solución del asunto, en interés de toda la comunidad educativa", aclara la nota.