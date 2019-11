La ex de Abuín le "exigió la verdad" y creyó su mentira, pero ya no duda de que fue él

"Desde el primer momento le exigí la verdad. Llevaba un año preguntándole seguido si tenía algo que ver, pero él decía que nunca la había visto delante". Así ha hablado este miércoles ante el tribunal la exmujer de Enrique Abuín, alias 'El Chicle', que ha confirmado que inicialmente creyó la versión del acusado, pero ahora ya no. "Evidentemente, creo que sí fue él", ha añadido.

En la primera declaración pública de Rosario Rodríguez, que inicialmente también fue investigada por la desaparición de Diana Quer, la ahora exmujer de El Chicle ha hablado tranquila y ha respondido a todas las preguntas, explicando que en aquel momento no se "imaginaba" que "él fuese a hacer eso".

La exmujer del único acusado ha mencionado los escarceos amorosos de su exmarido y ha confirmado que solía salir de noche, "siempre vestido de oscuro", diciendo que iba a robar gasóleo. En otras ocasiones, ha dicho que había visto garrafas de gasóleo, pero no en esa ocasión.

Cuando tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado por los agentes, Rosario Rodríguez ha explicado que su marido le pidió que dijese "que había salido con él a robar gasóleo" esa noche, algo que "fue mentira". "Me dijo que dijese que había estado conmigo esa noche porque le querían culpar de algo que no había hecho", ha sentenciado.

A preguntas de la fiscal, la exmujer de El Chicle ha reconocido que decidió decir "la verdad" cuando recibió una llamada de los padres de Enrique Abuín diciéndole que estaba saliendo su casa y su hija en la televisión. "Ahí me cabreé y dije que se iba a saber la verdad", ha destacado.

SE "ALTERABA UN POCO". La noche que desapareció Diana Quer, Enrique Abuín salió de su casa alegando que iba a robar gasóleo, ha dicho su exmujer, y volvió a lo largo de la noche y durmió "perfectamente", dado que "despertaron" juntos. Los días siguientes, ha añadido, se comportó con normalidad.

En todo caso, la exmujer ha negado que tuviese un comportamiento violento, aunque en ocasiones se "alteraba un poco" en las discusiones y ha ratificado que al único acusado de la muerte de Diana Quer le gustaba "tener el coche limpio". En su vehículo, El Chicle llevaba bridas para "sujetar cosas", ha dicho la testigo, que, no obstante, no ha reconocido una brida similar a la encontrada con el cadáver de Diana, que es "más larga" que las que tenía su exmarido.

La abogada defensora ha preguntado, además, a la exmujer del Chicle sobre su vida sexual, que ha mantenido que "no era normal" en los últimos años. Rosario ha afirmado que el acusado no era agresivo, pero que, desde aproximadamente cinco años antes del suceso "no había mucha relación". "Él era consciente de que nuestra relación estaba a pique, en agosto ya no estábamos bien", ha sentenciado.