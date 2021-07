Evacúan a un niño que quedó aislado por la marea en unas rocas en Carnota

Los efectivos de Protección Civil y de la Policía Local de Carnota (A Coruña) han ayudado en la tarde del lunes a un niño que se encontraba en apuros en la playa de Boca do Río después de quedarse aislado por la marea en una zona rocosa del arenal, ha informado el 112 Galicia.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas, momento en que los propios familiares del joven llamaron a Emergencias para solicitar ayuda. Indicaban que el menor estaba sobre unas rocas de las que no podía moverse debido a la subida de la marea y a la corriente que lo rodeaba.

Entonces, los gestores del 112 avisaron a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Policía Local y a los miembros de la agrupación de voluntarios de Protección Civil del municipio.

Estos últimos fueron los que, minutos después del aviso, le confirmaron al 112 que, junto con los agentes de la Policía Local, colaboraron en la evacuación del niño por mar, dado a que la marea no cubría mucho en el punto. No hubo que lamentar daños personales.