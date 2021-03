Evacuado un mariñeiro tras sufrir unha caída nun barco de pesca atracado no Grove

Un mariñeiro foi evacuado na madrugada deste luns ao Hospital de Montecelo en Pontevedra para ser atendido das lesións provocadas por unha caída no interior dun barco de pesca.

Segundo informou o 112 Galicia, axentes da Garda Civil explicaron que o traballador presentaba un forte golpe na cabeza, que lle fixo perder a consciencia.

Deste xeito, o persoal do 112 pediu a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para realizar o traslado o máis rápido posible ao centro hospitalario debido á situación na que se atopaba este traballador dun barco de pesca, atracado no porto de O Grove.

Foi o propio persoal da embarcación quen contactou co 112 Galicia cando pasaban uns minutos das 3.00 horas deste luns. No seu relato indicaron que estaban a piques de saír a pescar cando o ferido sufriu unha caída no interior da embarcación.

Debido a iso activouse un operativo no que participaron, ademais de profesionais sanitarios, axentes da Garda Civil e os membros do servizo local de Protección Civil.