Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria crearán un 'lobby' para defender sus intereses

Los presidentes de Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria se han comprometido a impulsar un lobby o grupo de presión para defender los intereses de estos territorios ante la Unión Europea en materias como las conexiones ferroviarias y la energía. Con ese fin, han anunciado que solicitarán que la UE les reconozca como Macrorregión Atlántica y que instituirán un foro anual de presidentes en el que pretenden incluir a todas las comunidades autónomas atlánticas.

Estas medidas han sido anunciadas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y por los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Asturias, Adrián Barbón; y Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en la rueda de prensa posterior al encuentro que han mantenido este lunes en Vitoria-Gasteiz.

En la reunión, convocada por el lehendakari como presidente de la Comisión del Arco Atlántico, se han abordado cuestiones relacionadas con las interconexiones y la triple transición: verde, digital y socio-demográfica.

La agenda común que los cuatro presidentes autonómicos han debatido este lunes incluye, entre los temas más destacados, la red ferroviaria, el corredor del hidrógeno, la respuesta al cambio climático y la apuesta por la Especialización Inteligente.

Urkullu ha explicado que, en un contexto en el que se está produciendo un desplazamiento del eje de influencia europeo hacia el Este, en la reunión se ha propuesto impulsar el Eje Atlántico. Para ello, se ha planteado la necesidad de solicitar a la UE la creación de una Macrorregión Atlántica.

En este sentido, ha explicado que el objetivo es que, durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión, en el segundo semestre de este año, el Consejo Europeo "mandate a la Comisión desarrollar una Estrategia Macro-regional para el Atlántico".

INSTITUCIONES Y AGENTES SOCIOECONÓMICOS

"Hemos convenido la necesidad de trabajar como un lobby atlántico que movilice a las instituciones y a actores socioeconómicos", ha añadido.

En este sentido, desde estas comunidades autónomas se va a solicitar que la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico participe en el Comité de Cooperación Fronteriza previsto en la Declaración de la Cumbre franco-española de enero.

A su vez, los presidentes de Euskadi, Galicia, Asturias y Cantabria se han comprometido a institucionalizar como un foro anual el encuentro que han mantenido este lunes, haciéndolo extensivo a los presidentes de todas las comunidades autónomas atlánticas.

"NO RESTA". En respuestas a las preguntas de los periodistas, Urkullu ha rechazado que la creación de este foro en defensa de los intereses de las autonomías atlánticas pueda interpretarse como "perjudicial" para las aspiraciones de la región mediterránea u otras. "No, en absoluto; no tenemos ningún afán de competencia", ha afirmado, en referencia al Corredor Atlántico, sobre el que ha dicho que ni éste ni el Corredor Mediterráneo "restan", sino que "suman".

En la misma línea, Barbón ha explicado que lo único que se demanda es que el Corredor Atlántico y el Mediterráneo avancen "en paralelo". Rueda también ha defendido esta estrategia: "Mientras los demás se unen, nosotros no podemos dejar de hacerlo". Al igual que el resto de presidentes, Revilla ha expresado su convicción en la necesidad de esta unión de fuerzas.

Además, se ha acordado incluir en este grupo de presión, en defensa de los intereses de estos territorios, a los actores socioeconómicos implicados.

CORREDOR ATLÁNTICO

En la reunión también se han constatado los retrasos que acumula el Corredor Atlántico ferroviario. Urkullu ha recordado que 2030 es la fecha marcada por la Comisión Europea para concluir la red básica de esta infraestructura, sin la cual -ha advertido- "se perderá la oportunidad de conectarse de manera eficiente con la red de corredores que recorre el conjunto de la Unión Europea".

El lehendakari ha indicado que el escenario con el que trabaja el Gobierno francés apunta que la conexión entre Burdeos y Dax en alta velocidad no llegará antes de 2042, y que "no se menciona cuándo llegará a Irun". Este planteamiento -ha alertado- "supondría un gravísimo incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado francés respecto del Corredor Atlántico Europeo".

Urkullu también ha censurado los "retrasos e incumplimientos" por parte del Gobierno español. En este contexto, ha reclamado que la Comisión Europea y al Gobierno español "hagan todos los esfuerzos para que la fecha de 2030 sea una realidad, también en Francia".

CORREDOR DEL HIDRÓGENO. En relación al corredor del hidrógeno, los cuatro presidentes han analizado la previsión de interconexiones de la denominada Columna vertebral europea del hidrógeno, y han expresado su preocupación por el hecho de que no se contemple para 2030 la interconexión Atlántica del corredor HiWest y que, por el contrario, sí se recoja en dicho documento la del Mediterráneo.

En este sentido, solicitan que el lado Atlántico del corredor no se quede en la frontera de los Pirineos y que entre a la Península por el oeste en 2030, al igual que lo hará por el este. De esta manera, se pretende cerrar el anillo alrededor de los Pirineos, fortaleciendo así la conexión energética de los puertos del Atlántico y Mediterráneo de Francia y España para movimiento de hidrógeno.

A su vez, se han analizado los impactos del cambio climático sobre unos territorios que, como los del litoral, están más expuestos a los efectos de este fenómeno. En este apartado se ha hablado sobre la posibilidad de trabajar en el desarrollo de un sistema de anticipación y respuesta a eventos climáticos extremos o de rediseñar la planificación urbana en las aglomeraciones costeras más vulnerables.

En el ámbito de la Especialización Inteligente, se ha constatado que las respectivas estrategias contienen apuestas comunes y ofrecen oportunidades para conectar ecosistemas de innovación e impulsar auténticas cadenas de valor atlánticas: Salud y Bienestar; Agroalimentación, Alimentación Sana y Segura; Energías Renovables; Tecnologías Marítimas/Recursos Marinos; Turismo y TIC.

"POR ENCIMA DE INTERESES PARTIDISTAS". Los cuatro presidentes autonómicos han coincidido en el diagnóstico sobre sus desafíos y potencialidades comunes, así como en la importancia de que tres gobiernos de distinto signo político colaboren en la búsqueda de mejoras para sus respectivos territorios.

Alfonso Rueda ha considerado que el encuentro de este lunes puede ser "un ejemplo de cogobernanza" y de colaboración interinstitucional. "Por encima de los intereses partidistas está la defensa de nuestros territorios y ciudadanos", ha manifestado.

Por su parte, Miguel Ángel Revilla ha subrayado la importancia de la coordinación entre cuatro gobiernos "de distinto signo". Además, ha considerado que la creación de un lobby para defender los intereses de estos territorios es imprescindible para resolver problemas como el del "tapón" que se está produciendo en Francia para la conexión de la red ferroviaria con el resto de la UE.

Adrián Barbón ha señalado que con este encuentro tan solo se está haciendo "normal" en el ámbito de la política, "lo que ya es normal en la calle", es decir, que diferentes agentes colaboren en la defensa de sus intereses comunes.

En todo caso, ha señalado que el foro de presidentes de comunidades atlánticas no pretende en ningún caso sustituir a la Conferencia de Presidentes, que es el foro que reúne al presidente del Gobierno central y a todos los presidentes autonómicos.