La Eurorrexión prepara un mapa para detectar la pobreza

El Eixo Atlántico trabaja en la elaboración de un mapa para detectar la pobreza. El objetivo de este sistema, que permitirá conocer la situación social y económica de las ciudades y municipios, es evitar "bolsas de marxinación" a través de la activación de políticas públicas de reactivación. Así lo avanzó este jueves en el encuentro de alcaldes celebrado en Pontevedra el secretario general de la entidad transfronteriza, Xoán Vázquez Mao, que confirmó que la iniciativa estará lista el año que viene.

La Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal también pondrá el acento en la necesidad de poner en marcha nuevos modelos urbanos. La intención es la creación de un plan de movilidad urbana sostenible que tratará de impulsar iniciativa para limitar el uso del coche y promover otras formas de transporte. Con esta medida se buscará mejorar los parámetros ambientales y contribuir a la lucha contra la emergencia climática.

Vázquez Mao defiende que el Gobierno no puede destinar ayudas del fondo de reconstrucción a empresas cuyo capital no sea español

Vázquez Mao reivindicó como ejemplo a exportar el papel "innovador" y de colaboración entre los municipios transfronterizos para superar las adversidades. "Somos dous territorios similares, pero dispares que demostramos que somos quen de aunar esforzos. A pesar das distintas cores políticas, falamos e chegamos a puntos de acordo. Ese ten que ser o espello onde mirarnos", dijo respecto a la nueva etapa que se abrirá después de la crisis del coronavirus.

El secretario general del Eixo señaló, además, que la salida a esta situación no puede ser la apuesta por los empleos precarios. "Cantos destes traballos lle permiten á xente ter un proxecto de vida? E manter a Seguridade Social e pagar impostos para manter a educación?", dijo para reclamar puestos de trabajo "de calidade".

"CABALO DE TROIA". Vázquez Mao se refirió también al fondo de reconstrucción al que el Gobierno de España tiene acceso para ayudar a empresas que están en apuros. Y lo hizo a título individual para defender que esta línea de apoyo económico no puede llegar a compañías como Iberia o Vodafone, "que non son empresas do noso territorio e nin sequera son españolas, senón do Reino Unido, que abandonou a Unión Europea".

"España non debe de actuar como un cabalo de Troia para que o diñeiro da UE vaia a empresas inglesas, senón que debe de o investir en quen paga aquí os seus impostos e xeran riqueza e con iso manteñen a sanidade, educación e a propia administración pública", dijo, para reclamar que estos recursos se utilicen en las firmas de proximidad. "Teñen que ser para as nosas empresas e para os nosos autónomos", concluyó.

Desinfección de manos y toma de temperatura en los accesos

La Conferencia de Presidentes del Eixo Atlántico se celebró este jueves entre estrictas medidas de seguridad. La organización estableció un doble control en el acceso al Teatro Principal. En el primero, a los asistentes a la cumbre se les midió la temperatura corporal. El gel desinfectante también fue obligatorio para entrar a la jornada, que se desarrolló con menos de 60 personas de aforo y con la obligación del uso de la mascarilla. En los baños también se adoptaron medidas de prevención.