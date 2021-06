O xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña admitiu a trámite o recurso de reposición presentado pola familia Franco "en prazo e forma" contra a providencia do 19 de maio na que se suspenderon as actuacións relativas ao Pazo de Meirás até resolver se o mobiliario forma parte do inmoble e dos predios incluídos no recinto que deben devolver ao estado.

Diso informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que lembra que o xulgado de primeira instancia decretou a devolución de inmoble e os predios nunha sentenza confirmada pola Audiencia Provincial da Coruña e contra a que cabe presentar recurso.

O xulgado, por tanto, admitiu a trámite o recurso da familia Franco contra as cuestións incidentales promovidas pola Administración Xeral do Estado e o Concello de Sada.

En concreto, a administración estatal presentou un incidente de execución no que demandou a "necesaria conservación do inventario" aprobado no seu día polo xulgado, así como unha segunda cuestión incidental na que solicitou a "delimitación dos bens integrantes e pertenzas" do pazo tendo en conta o artigo 334 do Código Civil, no que se definen os bens inmobles.

Pola súa banda, o Concello de Sada reclamou que se inclúa, a efectos de execución de sentenza, o mobiliario como parte do Pazo de Meirás.

Contra a dilixencia de ordenación emitida este martes polo xulgado cabe presentar recurso de reposición no prazo de cinco días. Ademais, o órgano xudicial acordou unir á causa os escritos presentados polas partes acudidas nela.