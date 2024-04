"Eu resístome a crer que a crispación política estatal chegue a Galicia; aquí non somos de estridencias"

Tomou posesión como presidente do Parlamento afirmando que sería a última vez. Non se ve seguindo os pasos de Manuel Fraga?

É que Fraga é algo irrepetible! O meu foi un acto de sinceridade. Dixen que sería a última vez que tomaría posesión como presidente porque pecho un ciclo moi interesante e ao que estou moi agradecido, pero todo ten un tempo e é bo que sexa así. Iso foi o que quixen dicir. Entendo que choque que nunha toma de posesión alguén inicie o discurso cunha despedida, pero mediteino e pensei que non tería outra oportunidade como esa para dirixirme a todos.

Cando lle comunicou Rueda a súa continuidade na presidencia?

Moi enriba da data. Creo que debeu de ser día e medio antes.



Entón confese... Xa se vía máis fóra que dentro?

Vou dicir a verdade: non me vin fóra porque eu estaba moi satisfeito coa evolución da pasada lexislatura e porque tamén sucedeu algo curioso: non escoitei nomes alternativos, como ocorre outras veces que soa este, soa aquel... Por iso estaba tranquilo. E eu tamén expresei que me gustaría seguir na presidencia porque teño tres ou catro cousas pendentes, de calado, que me gustaría rematar.



Cales son?

O primeiro son as obras do edificio, que pretenden mellorar a accesibilidade, sobre todo pensando en persoas con discapacidade. O acceso non está ben deseñado porque se chove a xente móllase e porque para unha cadeira de rodas é imposible. Así que iniciamos unha reforma que a ver se pode inaugurarse contra o verán. En segundo lugar, quero rematar a regulación do Panteón de Galegos Ilustres, unha encomenda que fixeron todos os grupos ao Parlamento. Hai que constituír unha fundación e leva tempo, porque hai negociacións coa Igrexa, co Concello, coa Xunta... É un traballo complexo pero moi interesante. Tamén hai que reforzar a política cultural do Parlamento, xa que ten programación propia. E, por último, debemos consolidar definitivamente o proceso de apertura do Parlamento á sociedade.



E como se consegue iso? Porque dá a sensación de que segue a ser un gran descoñecido.

Faise con iniciativas que ás veces pasan desapercibidas. Por exemplo, o Parlamento ten a mellor colección pública de arte contemporánea de Galicia e decidimos ensinala nas sete cidades. Só nos falta ir á Coruña, pero é un éxito e a xente queda asombrada e fai esta reflexión: se isto é unha mostra do que hai no Parlamento, que terán alí dentro! E iso xera atracción para que a xente veña. Outra fórmula son as viaxes dos colexios, que cofinanciamos e na que os alumnos visitan o mesmo día Parlamento e Xunta e distinguen o poder lexislativo e executivo, un mecanismo indirecto de darnos a coñecer xa que logo eles fálanlle diso a pais e avós. E por último, puxemos en marcha Lexisla con Nós, a participación cidadá, na que debemos afondar. Hoxe calquera persoa pode facerlle unha pregunta a un membro do Goberno se un deputado a compra.



Logo de oito lexislaturas, que lle di o seu instinto sobre como será esta que agora comeza?

Moita xente cre que se trasvasará a crispación do Congreso e da política estatal a Galicia, pero eu resístome a crelo. Aquí temos un carácter especial, somos como somos e na política temos o sentido común moi desenvolvido. A sociedade galega xa demostrou que non é partidaria de estridencias e temos exemplos claros en grupos que quedaron reducidos á mínima expresión. O noso Parlamento nunca se caracterizou por xerar portadas por escándalos. Temos debate fondo, que pode ser máis acalorado nalgún momento, pero cando fago unha recomendación para reconducilo nunca hai problema e iso é algo que agradezo.

Hai unha proporción inédita de forzas na esquerda, cun PSdeG en mínimos e un BNG moi forte. E a maiores tamén un grupo mixto. Como pode influír este escenario?

O novo escenario responde a aquilo que estudabamos no colexio dos vasos comunicantes: unha suba do BNG e un descenso acusado do PSOE polo trasvase de votos. Logo está o grupo mixto, que se lle chama grupo pero é un só deputado, que si que cambia un pouco a dinámica porque ao ter a capacidade para participar en comisións e plenos, obríganos a redeseñar a distribución de tempos, xa que non é o mesmo tres grupos que catro. Así que ao mellor o que antes se dicía en dez minutos agora hai que dicilo en cinco ou seis.



Non corren bos tempos para a política. Sobra tensión e falta cintura?

Penso que hai un 50% de cada parte. Eu digo, porque así o sinto, que nos falta tomar conciencia do mal que lle sentan á cidadanía as situacións que se provocan ás veces nos parlamentos. A xente fai un acto de xenerosidade grandísimo, extremo, cando vota e deposita a confianza en nós, e se non somos conscientes de que non estamos á altura desa confianza, iso provoca que a perdan e merma a atracción que a xente sente pola política e polas institucións.



É Santalices dos nostálxicos que cren que no Parlamento dos 80 e dos 90 había máis nivel?

Eu non diría iso. Era unha forma de debater diferente, pero coa mesma profundidade que hoxe. O que cambiou foi o estilo, como tamén cambiou o estilo no que a xente vestía para vir ao Parlamento. Cando eu entrei aquí todos levaban gravata e hoxe isto mudou; e non quero dicir que sexa bo ou malo. O que quero dicir é que igual que cambiou iso, tamén cambiou a forma de debater.

Quen foi o mellor parlamentario que viu nestes anos?

Hai parlamentarios que me causaron moi boa impresión, moitos. Pero por citar algún da época na que eu non era presidente, pois Portomeñe (PP) era un parlamentario extraordinario, cunha fluidez verbal magnífica; Méndez Romeu (PSOE) sorprendeume e tiña un grande estilo; e Suárez Canal (BNG) era moi rigoroso, serio e sempre argumentaba moi ben.



E con cal tivo máis agarradas?

Non tiven moitas con ninguén. Quizais a etapa máis convulsa como presidente foi na que entrou Age, en 2012, pero manteño boa relación con todos. Hai que entender que alí se defenden posturas políticas, pero ao saír somos persoas normais que temos que entendernos e convivir a diario. Hai que saber distinguir.

Que lle gustaría ver aprobado por unanimidade nestes catro anos?

Moitas cousas! Estaría ben que se traspasase a AP-9, porque xa houbo varios mandatos por unanimidade do Parlamento nos que se pedía esta transferencia. Tamén me gustaría que todos os asuntos que teñen que ver coa igualdade e a violencia de xénero suscitasen acordos e condenas de todos os grupos xa de forma automática, sen necesidade nin de debater. E temos agora un problema co asunto enerxético e dos eólicos que me gustaría que se resolvese por unanimidade, porque está en xogo algo moi importante para Galicia. Como se fai? Pois imaxino que cedendo uns e os outros. E tamén estaría ben acabar coa discusión política sobre a sanidade e debater o que de verdade é importante: como podemos conservar o sistema de saúde que temos, porque é un modelo de asistencia universal incuestionable.

Xa que fala de sanidade, o Sergas anda falto de médicos. Vese poñendo outra vez a bata?

Non, non! Eu só a puxen un mes. Pero aquí tamén teño feito os meus traballos como médico, eh! Unha vez diagnostiquei unha persoa dunha síndrome coronárea desde a miña cadeira; falei con el, mandeino ao hospital e salváronlle a vida. E cando Fraga se desmaiou tamén actuei e a min el non me rexeitou a axuda, como se conta por aí. Díxenlle que era polo seu ben e polo de Galicia, e creo que el o entendeu.

Vostede sempre defende que no Parlamento se traballa moito máis do que a xente cre e que esta é ademais unha Cámara exemplar.

Si. Trabállase moito e trabállase con moita eficiencia. E dígoo porque hai un enorme traballo cun custo mínimo en comparación con outras cámaras. Aquí xorden moitas iniciativas para mellorar a vida da xente, hai debates nas comisións, lexíslase, hai horas de pleno e a oposición ten un tempo moi razoable para intervir.



Logo de media vida na políltica, quedoulle a espiña de ser conselleiro ou alcalde?

A miña vida discorreu entre ser médico, que exercín un mes no ano 1979; logo paseime á parte de xestión administrativa, saquei oposicións e dirixín varios hospitais; e de aí xa pasei á política. Se neste tempo tivese sido conselleiro, por exemplo de Sanidade, nunca chegaría a ser presidente do Parlamento, porque esa é unha consellería moi exposta e que queima moito. Por iso non me quedou ningunha espiña. E tampouco na política local, porque unha vez que dirixes un hospital o que intentas é ir a un lugar onde poidas pedir cousas para a cidadanía e eu aquí no Parlamento fíxeno cando solicitei Hemodinámica para Ourense, por exemplo.



Xa que vostede non quere ser conselleiro, que me di dos que porá Rueda. Haberá moito cambio?

Ese é un tema moi delicado. El está analizando como ordena todo isto, con nomes, con distribucións... É difícil e hai que deixalo só. Que medite ben e sobre todo que acerte, que é o que desexamos todos.

Santalices é hoxe por hoxe o rostro máis representativo do galeguismo dentro do PPdeG. Descoidou o partido esta sensibilidade desde a marcha de Fraga?

Non. Eu síntome moi cómodo no PPdeG. Nas últimas eleccións a cousa empezou como empezou, pero creo que o éxito nos veu cando galeguizamos a campaña. A nosa historia está ligada ao galeguismo integrador e sempre nos foi ben cando mantivemos ese espírito galeguista, ao que non podemos renunciar.



O BNG sostén que o 18-F pescou nese electorado galeguista do PP. Ve risco de fuga de votos?

Eu non sei se pescou, pero o anzol non o levaba bo! [ri] Creo que o espazo do galeguismo está moiben cuberto polo PPdeG. Agora se me dis que hai algunhas provincias onde destaca máis, pois si: Lugo e Ourense. Sen dúbida. Alí fálase máis galego, xa empezando polas propias institucións.

Xa que fala de idiomas, non vexo a Santalices votando contra o uso de linguas cooficiais no Congreso.

Pero ao mellor faríao doutro xeito. Non me gustou ese sistema porque logo les que o Congreso licita por 12,5 millóns o sistema para poder traducir e claro, como lle explicas iso á xente? Non estou en contra do uso das linguas no Congreso, pero había fórmulas mellores para aplicalo.



Nestas autonómicas, era dos optimistas ou dos pesimistas?

Sempre fun discretamente optimista. E a clave das eleccións foi que o presidente Rueda foi quen de motivarnos.



Sorprendeuno entón Rueda?

Sorprendeume gratamente. Que el estaba motivado non había dúbida, pero tivo a habilidade de motivarnos a todos os demais eiso non é tarefa fácil. Quizais foi con esa empatía súa, esa forma directa e cercana que ten de falar. A clave estivo aí.

Vostede sempre se confesou baltarista. Está superada esa transición política en Ourense?

Creo que se fixo con moita xenerosidade por parte de José Manuel Baltar e a cousa está ben ordenada, cunha transición sen ruído. E cun resultado nas eleccións que en Ourense, e non é por varrer para a casa, ten un mérito máis grande, porque non só nos enfrontabamos a PSOE, BNG ou Sumar, senón que aquí estaba DO, que ten o alcalde da cidade. O noso reto era manter 8 escanos e logrouse con esforzo.



O exceso de velocidade de Manuel Baltar pode custarlle agora a carreira política. Falou con el?

Falo con el porque somos amigos e son padriño dun dos seus fillos. Eu deille un consello: que hai que andar máis amodo. E dito isto, hai que agardar que se resolva na Xustiza e non confundir.