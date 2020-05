O estudo do Sergas revela unha "escasa" inmunidade en Galicia: só o 1% estivo en contacto co virus

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ratificou que un avance dos resultados da primeira fase do estudo epidemiolóxico realizado polo Sergas, na que foron testados máis de 50.000 cidadáns, ratifican que Galicia "contivo máis" o virus e que a porcentaxe de poboación afectada situouse en torno "ao 1%".

"Son datos que se corroboran no estudo do Goberno de España, de cada cen galegos, só un ten ou tivo contacto co virus", indicou Feijóo, nunha rolda de prensa celebrada este mércores por vía telemática.

Aínda que este informe evidencia, segundo o presidente galego, que a situación da comunidade é "mellor" que noutros territorios de España e Europa, tamén acredita unha menor porcentaxe de poboación inmunizada.

"Estamos máis expostos a un rebrote, sobre todo cando se permita a mobilidade entre españois, cando abramos as fronteiras e desprácense ao noroeste españois do sur, do centro e doutras zonas de España", aseverou o xefe do Executivo.

O estudo, esgrimiu o presidente galego, non só serve para unha avaliación "previa", senón para acometer os traballos precisos para blindarse ante "posibles rebrotes", cun protocolo xa "autorizado" polo comité clínico.

"ESCASA" INMUNIDADE. Nesta mesma liña pronunciouse minutos antes o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, no Parlamento de Galicia, en resposta a unha pregunta do secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero. Así, a falta de coñecer os datos concretos, dixo que ambos os estudos revelarían unha "escasa" inmunidade en Galicia e apoiouse en varios estudos de expertos para augurar novos "rebrotes", para os que Galicia "está preparada".

Na súa intervención, Almuiña recoñeceu que non se pode concretar se haberá pequenas "ondas" de rebrotes ou un gran contaxio masivo, posto que os propios investigadores falan das dúas opcións, pero dixo que si "posiblemente haberá unha onda enorme no inverno, coincidindo con outras infeccións por virus respiratorios".

Gonzalo Caballero preguntou se a posición do Goberno da Xunta para que finalice o estado de alarma baséase en opinións do comité clínico ou "é unha decisión política", vinculada coa convocatoria de eleccións.

Almuiña referiuse a que ata que se imunice ao 50 ou 60 por cento da poboación, sexa de forma natural ou por vacina, seguirá "a espada de Damocles aí" e sinalou que mínimo serán "un ou dous anos" nesta situación, porque entre que se estuda e se pon a proba a vacina necesítanse eses prazos.

Polas palabras de Almuiña, Gonzalo Caballero sostivo que "non hai ningún risco maior antes ou despois do verán", polo que pediu "diferenciar" o "dereito á saúde" e a loita contra a pandemia "doutros intereses".

BLINDAR GALICIA NO VERÁN? Na rolda de prensa de Feijóo, o presidente galego foi preguntado acerca de se se expón blindar Galicia no verán para reducir riscos e respondeu que se actuará conforme os pasos previstos para a desescalada, que auguran a apertura paulatina da mobilidade entre os distintos territorios.

"As organizacións sindicais e o sector turístico estamos a prepararnos para recibir a turistas sempre que veñan dunha comunidade cunha situación garantista", dixo Feijóo, quen, aínda que anticipara un maior risco de rebrote por este tipo de mobilidade, precisou que se se actúa con "responsabilidade" non debería supor un problema.

BOS DATOS E INICIAR 'POOLING' EN VIGO. En clave sanitaria e co número de test realizados rozando os 200.000, Feijóo destacou a boa evolución dos datos, con poucos positivos nos últimos días, e tras asegurar que non lle consta que se estean realizando menos PCR ao día, esgrimiu que "outra cousa é que saian menos positivos".

Tamén volveu ha destacar a importancia da técnica do 'pooling', coa que se empezará en Vigo. "Probablemente empezaremos nos hospitais, centros de saúde e residencias da terceira idade de Vigo", afirmou, antes de engadir que Sanidade tamén se abre a que "fábricas" da cidade olívica poidan pedir acceder a esta técnica, sempre atendendo ás directrices que dean os médicos.

REIVINDICACIÓN DOS EXPERTOS E CHAMADA Á RESPONSABILIDADE. Na mesma xornada na que puxo sobre a mesa varios informes que avalan que xullo como mellor opción para as eleccións galegas, Feijóo defendeu aos expertos que prestan os seus servizos no marco do comité clínico galego e que asesoran ao seu Executivo desde que se iniciou a crise sanitaria do coronavirus.

Máis aló, tras reivindicar que Galicia está "por dereito propio" na fase 1 de desescalada, advertiu que non se pode "baixar a garda" e fixo un chamamento á "responsabilidade", despois das "preocupantes" fotos do luns de terrazas galegas.

Deu as grazas aos propietarios de establecementos que pecharon terrazas "como sinal de responsabilidade" e, ante a previsión de bo tempo para a fin de semana, chamou a todos os galegos a "extremar" as medidas de hixiene e a preservar a distancia de seguridade.

"Todos desexamos saír, pero non podemos volver atrás. Dar pasos atrás sería a peor noticia, máis pasos atrás non significa máis relaxación, senón máis responsabilidade, máis preocupación e usar de forma responsable a nosa liberdade", concluíu.