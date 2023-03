Un estudio de la USC cuestiona que el cambio horario tenga efectos dañinos

Los investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela, Jorge Mira, y de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, han cuestionado los efectos dañinos del cambio horario tras analizar los 13 artículos más citados en este campo, por basarse en "muestras analíticas insuficientes".

Así lo ha trasladado la universidad gallega en un comunicado en el que los profesores han destacado que estos estudios podrían generar una "alarma innecesaria", al estar sustentados en análisis estadísticos con números de casos reducidos, lo que hace aumentar el margen de error en el resultado final.

En concreto, el artículo Sample size bias in the empirical assessment of the acute risks associated with daylight saving estafe transitions, publicado en la revista Chronobiology international, aborda la metodología utilizada en ocho artículos que miden la influencia del cambio de hora en infartos de miocardio y en isquemias; y otros cinco trabajos que lo hacen en base a datos de accidentes de tráfico y en admisiones a urgencias por traumatismos.

Según han explicado los investigadores españoles, la incidencia de los riesgos asociados al cambio de hora de primavera se limita al 5% mientras que para el otoño no se detectan incrementos asociados.

Además, ha matizado Martín Olalla que "practicar el cambio de hora ayudó a no adelantar los horarios en el invierno, algo que se demanda por parte de profesionales de Medicina y especialistas en fisiología, porque en si mismo implica una mejora en cuestiones sociales y de salud".

También, ha añadido Jorge Mira que en esta latitud tenemos amaneceres tempranos en verano y tardíos en invierno, por lo que el cambio horario es una forma de ligar el inicio de la jornada laboral con el amanecer.