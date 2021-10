Dos estudiantes se salvan por segundos del derrumbe del techo de su piso en Santiago

Un día estás preparando un trabajo para la facultad en tu piso de estudiantes y, poco después, se derrumba el techo del salón. El susto que se llevaron Paula y Andrea, dos compañeras de Muros que estudian en Santiago de Compostela, solo lo saben ellas. Porque para otros, como la inmobiliaria en la que alquilan el piso, parece que el incidente apenas reviste importancia: "Non vos preocupedes, eso como moito faivos un chichón".

Las jóvenes relataron en el programa Galicia por Diante, de la Radio Galega, su experiencia. Y como pudo ser mucho peor. "Eu estiven aquí toda a finde, xusto debaixo da greta. Pero o domingo chegou Paula e xa me avisou", cuenta Andrea.

"Sempre houbo gretas, pero cando cheguei o domingo, o teito estaba abolado e díxenlle a Andrea que o venres non estaba así", explica Paula.

Las jóvenes estudiantes se salvaron de la desgracia por cuestión de minutos. "Eu estaba co ordenador e dixen: vouno sacar rápido daquí por se cae o teito. E dous minutos despois caeu todo", cuentan las estudiantes. "Agora só se ven os ladrillos. Caeu todo. O falso teito, a calefacción radiante do piso de arriba... Abreuse de súpeto", narran.

Las compañeras de Muros saben que tuvieron suerte. "Non nos pasou nada de milagre. Cando escoitamos o ruido empezamos a correr e derrubouse todo".

LA INMOBILIARIA. Por si ya fuera poco que se derrumbe el techo de tu casa, Paula y Andrea no dieron crédito a la respuesta que recibieron de la inmobiliaria que les alquila la vivienda. "Fomos falar con eles e dinnos que nada, que eso como moito nos causaba un chichón", cuenta sorprendida una de las chicas.

"Non nos deron ningunha solución. Viñeron simplemente a sacar o escombro e nada máis. Non sabemos se o piso é seguro. O único que nos dixeron e que non miráramos para arriba para non asustarnos".