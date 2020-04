Estudantes de distintos niveis educativos admiten "preocupación" polas consecuencias que, no seu caso, está a ter a crise sanitaria do COVID-19 polo que avogan por "flexibilizar" o nivel de esixencia este curso. Os que se mostran máis preocupados son os que cursan o último ano de Bacharelato. "Xogámonos moito", coinciden en declaracións a Europa Press, lamentando a falta de "pautas claras".

A preocupación é común en todos, aínda que por diferentes motivos. Así, os estudantes de universidade, máis afeitos a que se lles remitan contidos por medios telemáticos, móstranse, en xeral, "bastante" satisfeitos. Con todo, do mesmo xeito que lle ocorre ao resto de alumnos consultados, subliñan que non todos os docentes teñen "o mesmo grao de implicación".

"A maioría adaptaron as súas diapositivas con maior contido para a súa comprensión e soben explicacións vía internet", explica Sandra Chacón, estudante de Bioloxía na Universidade dá Coruña (UDC). "Non o levo mal", expón outra das súas compañeiras, Isabel Rodríguez, que, a pesar diso, recoñece "certas dificultades" ao estar afeita a explicacións presenciais.

Mentres, Joao Teodoro, estudante de Ciencia e Enxeñaría de Datos, destaca as "clases en directo, que despois quedan gravadas para que podamos repasar" ou as "recomendacións" que lles dan. "Atrasouse a entrega de certos traballos e noutros cambiaron os exames de avaliación continua por traballos", cita como exemplos do seu caso.

Sobre os exames, defenden que sexan presenciais. "Sería a forma más xusta, a garantía de que non se copie"

O tres apoian a decisión de suspender as clases presenciais na universidade, aínda que si expresan, de novo, a súa preocupación pola forma en como se enfocarán os exames, as prácticas ou como se avaliará.

TIPOS DE EXAMES. Sobre os exames, defenden que sexan presenciais. "Sería a forma más xusta, a garantía de que non se copie", afirma Joao. Dadas as "circunstancias excepcionais", Sandra avoga por que haxa "máis comprensión" á hora de fixar o seu contido ou de corrixilo. Mentras, Isabel Rodríguez defende seguir "un protocolo similar" en tódalas universidades.

En canto á materia pendente, o tres ven "viable" seguir co temario, aínda que as estudantes de Bioloxía alertan da problemática con materias que inclúen, por exemplo, "seminarios". Para elas, sería "un risco" aprazar contido para o próximo curso e avogan por aplicar este curso un grao de esixencia "máis baixo".

"As prácticas deben ser aprazadas, xa que no caso da miña carreira son unha parte moi importante", apostila Isabel, mentres que Sandra rexeita, como a súa compañeira, deixalas para o próximo curso.

Como un "problema" ven os estudantes de último curso de Bacharelato a súa situación, sobre todo en materias como matemáticas

Á súa vez, Joao preferiría que se tentase impartir "o máximo temario posible, aínda que se decidise non avaliarnos de certos aspectos da materia" en aras de facilitar o seu coñecemento para cursos posteriores, aínda que adaptando tamén temario de ser necesario.

SEGUNDO DE BACHARELATO. Como un "problema" ven os estudantes de último curso de Bacharelato a súa situación, sobre todo en materias como matemáticas "onde se necesita moito a explicación do profesorado", manifesta Isabel García, de Monforte de Lemos.

No seu caso, ve "un erro" exporse a terminar o curso unicamente coa materia dada por ter neste terceiro trimestre "contido esencial en materias como Historia de España" de cara á ABAU, a antiga Selectividade sobre a que lamenta que non estea "claro" como será.

Partidaria de que o profesorado busque "vías de comunicación máis eficientes" co alumnado, no canto de acurtar temario, recoñece que estes "polo xeral tentan sempre axudar". Para Lara Fernández, de Oleiros (A Coruña), a comunicación e a metodoloxía varía duns profesores a outros.

"Uns profesores mandan a teoría resumida e explicada e outros piden moita máis esixencia"

E, aínda que cuestiona que nalgún caso mándenlles "temario e unha chea de exercicios sen poder preguntar dúbidas", ve factible "ir ao día". Con todo, é partidaria de que se se fan exames relativos á materia durante o confinamento "sirvan para subir nota, pero non para suspender a ninguén". De cara á proba da antiga Selectividade, insta a que haxa "instrucións claras".

Tomás Cuesta, tamén cursando segundo de Bacharelato en Oleiros, defende "reforzar todo o dado", aínda que incide en que "o problema" está en que cada instituto "deu unha materia en orde diferentes e isto afecta á hora de recortar temario" para a ABAU. "Preocúpame como se van a facer as recuperacións, que pidan un nivel moi alto e baixen as notas e que, en cambio, en institutos privados teñan notas máis altas do habitual", recoñece.

FP. Dos profesores, a súa opinión é como a dos demais alumnos consultados. "Uns profesores mandan a teoría resumida e explicada e outros piden moita máis esixencia", asegura en liña co manifestado tamén por Fátima Espiñeira, que cursa Formación Profesional.

Ela cuestiona que non haxa unha mesma forma de comunicarse co alumnado por parte do profesorado, vendo nalgúns casos "pasotismo". "A primeira semana dixéronnos que as actividades que faciamos eran soamente para que estivésemos ao día e agora poden contar para a nota da seguinte avaliación".

"Algúns nin se molestan e a algún lle tivemos que pedir que rebaixase o nivel"

"É difícil resolver dúbidas que che poidan xurdir", di en liña co exposto por outros alumnos. A iso, suma a súa preocupación polas prácticas. "Non poder adquirir a habilidade necesaria para o ano que vén e para un futuro nunha empresa", engade.

O PASO A BACHARELATO. En 4º da ESO, Arantxa Balza asevera que o que máis lle preocupa é que se poida deixar para Bacharelato materia que quedou sen dar este curso. No seu caso, avoga por clases virtuais -aínda que admite a dificultade que podería supor en familias sen "medios suficientes", pero tamén en determinadas materias - "para poder ver contidos, polo menos os mínimos para pasar de curso".

Tanto ela como Paula Chacón, do seu mesmo nivel educativo -as dúas cursan estudos nun instituto da área coruñesa- aseguran que lles custou, ao principio, un pouco adaptarse ao novo sistema de estudo. Ambas manifestan que non todos os profesores seguen "o mesmo ritmo" e manteñen o mesmo nivel de esixencia.

"Algúns che dan unha tarefa semanal en función das horas de clase á semana, outros dan traballo diario, con outros hai que conectarse cada vez que hai clase, hai algúns, moi poucos, que nin se molestan e a algún lle tivemos que pedir que rebaixase o nivel", expón Arantxa.

"A maneira de avaliar vai ser un problema", considera en liña co que expresa tamén Paula. A isto, esta última engade a súa preocupación porque haxa profesores "que o próximo ano dean por asentados coñecementos que non temos ao non poder dalos este ano".