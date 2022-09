A estrea do documental do BNG reúne a históricos dirixentes como Beiras e Paco Rodríguez

Históricos do BNG como Xosé Manuel Beiras, Encarna Otero, Paco Rodríguez, Mario López Rico, Suárez Canal, Suso de Toro ou Ana Pontón xuntáronse este mércores no Teatro Principal de Santiago para a estrea do documental co gallo do 40 aniversario da formación nacionalista.

Ateigado o Teatro Principal de Compostela na presentación do documental "Setembro do 82. O nacemento da unidade nacionalista", elaborado pola Fundación Galiza Sempre (@galizasempre).



40 anos deefendo e onstruíndo unha GZ viva, xusta, forte e con futuro. Comtigo😀#BNG40anos pic.twitter.com/k89JoidS33 — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) September 14, 2022

Ao acto asisten dirixentes históricos do Bloque Nacionalista Galega, entre eles algún que xa non está, como é o caso de Xosé Manuel Beiras.

No documental participan outros históricos dos comezos da organización como Francisco Rodríguez (histórico dirixente da UPG), Encarna Otero e a actual portavoz da formación nacionalista, Ana Pontón.