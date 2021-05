El "estilo de vida" en el rural de Galicia, responsable del elevado número de vecinos centenarios

Manuela Pérez, la vecina de O Pino fallecida la semana pasada a los 114 años, ostenta el título oficioso de superabuela de Galicia. No obstante, no es la única gallega centenaria ni mucho menos en una comunidad donde los expertos en gerontología asocian la longevidad al estilo de vida del rural. De hecho, la práctica totalidad de los municipios gallegos tienen vecinos de cien o más años, según los últimos datos por ayuntamientos publicados por el Instituto Galego de Estatística (Ige), según los cuales, a enero de 2020, no llegaban a la treintena los ayuntamientos sin ninguna persona con más de un siglo de vida.

Por concellos, las cifras son muy dispares. En las siete ciudades destaca Vigo, con 177 pesonas de cien años o más; seguida de A Coruña, con 145; Ourense, con 83; Santiago, con 52; Pontevedra, con 42; Lugo, con 45, y Ferrol, con 32. Entre los municipios pequeños, en Pontevedra destacan Dozón, que contabilizaba 18 personas centenarias, Cerdedo-Cotobade, donde figuraban 20, y A Cañiza, con 21. En Ourense, Beariz tenía 10 personas de cien años o más. La provincia de A Coruña no registra tantos centenarios en municipios pequeños y esas cifras se dan en ayuntamientos con más población como son Oleiros o Narón. En Lugo, el ayuntamiento de O Saviñao registra 15, Pantón, 14 y Sober, 12, siempre con cifras de enero del año pasado.

El porqué sobre la mayor longevidad de Galicia respecto a otros territorios lo explica el presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría. Miguel Ángel Vázquez subraya que, proporcionalmente, "hay más longevos en Galicia que en otras comunidades" debido al carácter rural de esta región y el "estilo de vida", que según él es "clave".

"Lo que vayuamos a vivir depende fundamentalmente de nosotros mismos", expresa. "Hoy en día casi el 80% de las causas de una corta vida son atribuibles al estilo de vida, a cómo cuidas el cuerpo", indica. Y respecto al papel que juega la genética, precisa que "tener abuelos longevos no es garantía de longevidad". "Hay mayor garantía por tu propia conducta", insiste.

"MANTENER LA ACTIVIDAD". "Los que tienen una imagen más positiva del envejecimiento viven más años", manifiesta el experto, que excluye las posibles enfermedades que puedan surgir e incide en los perjuicios que ocasiona a la salud el "estrés crónico". En el caso de Galicia, recalca el rol del rural. "Es el contacto con la tierra", resume, para destacar que muchas personas "siguen manteniendo la actividad física" acudiendo, por ejemplo, "a cuidar sus plantaciones o al ganado".

"Tiene un claro valor el mundo relacional", asevera en la misma línea. Y apunta, por el contrario, a las consecuencias que para la salud puede tener una "soledad no deseada". Asimismo, incide en la importancia de los "vínculos", en alusión a la familia, pero también a la relación con los vecinos, "que se da más en el rural que en la ciudad". "Y estos vínculos sociales son los que te mantienen aquí, los que hacen que te sientas importante para alguien", concluye.

En Sober vinculan la longevidad al viño de la Ribeira Sacra

El concello de Sober, enclavado en la Ribeira Sacra, es uno de los que tiene un mayor porcentaje de mayores de cien entre sus habitantes de Galicia. "Con algo máis de 2.000 habitantes superamos a decena de centenarios, na súa maioría mulleres", explica el alcalde, Luis Fernández Guitián. "Están nun estado envidiable de saúde", apunta sobre estos vecinos y vecinas. En cuanto a la pócima de la longevidad en Sober, el regidor lo tiene claro: "É o viño da zona", asevera, refiriéndose a los caldos con Denominación de Origen de la Ribeira Sacra. Además, reconoce que influyen factores como "a tranquilidade" del municipio y, tal y como dijo el gerontólogo Vázquez, "a actividade que seguen a manter estas persoas, por exemplo nas súas hortas".



Cumpleaños centenario

Precisamente, que la abuela de Sober cumplió años el domingo, 23 de mayo. Sopló 107 velas en compañía de sus familiares y con un estado de salud encomiable para su edad.