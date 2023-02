Martiño Noriega: "Estes son tempos perigosos, non é o momento de poñerse de perfil"

Por que dá o paso en 2022 e asume a portavocía de Anova?

Sentinme interpelado desde a responsabilidade. En 2020 incorporeime á medicina de familia e iso foi un cable á terra, porque me deu interacción co sentir da xente nun momento complicado como a pandemia. E tiña unha débeda cun espazo político como Anova, que representaba unha lectura complementaria do soberanismo galego á do BNG. E aínda que foi moi golpeado, conservaba un enorme capital simbólico, con Antón [Sánchez], Oriana [Méndez], Beiras, xente da cultura... O que ocorre é que era un espazo inactivado e o meu compromiso persoal era pór en valor ese espazo simbólico ao servizo do país.

Entón aínda lle ve percorrido?

Está nunha liña de traballo diferente. O feito de distanciarnos das institucións, aínda que mantemos responsabilidades no eido local e provincial, deunos unha perspectiva de non estar presos das urxencias electorais que si vivimos no ciclo dos anos 10. Beiras ten a lectura de que Anova non puido ratificar a súa hipótese porque estivo preso do campo electoral e iso impediu xerar un proxecto a medio prazo. Agora, sen iso, artellamos un traballo para reconectar cos sectores do país. Estamos facendo encontros, centrámonos en escoitar nun momento no que case ninguén escoita e tamén estamos na defensa dos servizos públicos e dando apoio aos nosos representantes a nivel local. O tempo dirá se Anova ten percorrido, pero o que está claro é que eu creo que había que activar ese espazo simbólico.

Estivo sobre a mesa a disolución de Anova?

No momento no que eu dou o paso esa era unha hipótese. Pero irnos a unha posición por riba do ben e do mal, convertidos nunha especie de laboratorio de ideas ou traballar só nun eido cultural e intelectual, sendo respectable, colisionaba cos principios fundacionais de Anova: participar nos espazos de impugnación desde a lectura do soberanismo galego. É certo que disolverse chegou a ser unha hipótese e unha das razóns polas que eu dei un paso adiante.

Para evitar a desaparición.

Non son momentos para poñernos por riba do ben e do mal, senón para tomar partido. Corren tempos máis complicados que os que deron lugar ao espazo rupturista. E sobre todo, máis perigosos.

E chegou a valorarse a reintegración no BNG ou o achegamento?

Non. O que estivo e está sobre a mesa é a necesidade de rachar con esa especie de tese-antítese que representan Anova e BNG. É certo que a saída de moitos integrantes do BNG cara a Anova despois de Amio é unha ferida no nacionalismo galego, pero estamos obrigados a establecer canles de diálogo. O que non pode ser é que vivamos de costas! E iso non ten que ver con ter unha correlación de futuro en clave de estruturas partidarias ou en clave electoral, que xa se verá. Pero si que hai que normalizar relacións. E eu nestes meses de voceiro estou a poñer da miña parte para que iso aconteza.

Cales son os plans de Anova para as municipais de maio?

Aínda que estamos noutras liñas de traballo, temos que seguir apoiando a xente que nos representa a nivel local, sexa en candidaturas de Anova ou outras que beben do legado das mareas, así como colaborar á esquerda do PSdeG en todos aqueles concellos onde sexa posible. Estou a ter conversas con listas e simpatizantes en concellos e vilas medias e tamén nas cidades, onde hai grupos que seguen a ter un espazo consolidado. Non podemos ficar desactivados nin desilusionados.

As enquisas din que pouco vai cambiar no mapa municipal.

É curioso, porque o que din é que si existe un terceiro espazo na esquerda galega a nivel local.

Certo, as mareas baixan pero non desaparecen das corporacións.

Hai espazos cohesionados que seguen agrupando a segmentos importantes da esquerda social nalgunhas cidades.

Precisamente ao seu sucesor en Raxoi, Bugallo, parece que se lle atraganta a lexislatura.

O tempo coloca a cada un no seu lugar. É curioso que a dación de contas do PSdeG en Santiago son proxectos que quedaron do goberno anterior. Cando un xoga con vantaxe e co árbitro a favor, como Bugallo, hai que valorar aínda maís o que fixo Compostela Aberta no seu momento, igual que outras candidaturas rupturistas, porque deixamos un legado.

Afastarse estes anos deulle outra perspectiva. Como ve a política galega neste momento?

É moi san volver á vida civil! [ri] Na política teño a sensación de viaxar na máquina do tempo e vexo moita xente da esquerda que vive cómoda nunha estrutura que lembra á de 2008, antes de Feijóo, cun reparto tradicional das posicións de esquerda e dereita no país e que ninguén quere que veñan axitar máis. Pero eu son dos que pensa que hai que seguir impugnando o estado das cousas. Estamos nunha época diferente e non podemos ir co mesmo libro de instrucións para encarar as batallas políticas e sociais! No seu momento emerxeu un espazo de ruptura no que Galicia foi vangarda con Age, antes do 15-M e das mareas. Daquela, a xente convertiu a distancia que había entre a cidadanía respecto dos partidos tradicionais e as institucións en acción política. Agora esa distancia, aínda que é maior, non se está a traducir en acción política e iso é perigoso, porque é o caldo de cultivo para a dereita e a estrema dereita.

Dalle máis dores de cabeza a consulta ou a política?

[Ri] Na consulta investín moito esforzo, pero na sanidade, cando fas iso, tes un retorno enorme da xente. E na política non sempre pasa. A política institucional é un espazo cada vez máis tóxico.

"Rueda sería un excelente líder para a procesión dos Caladiños!"

Como ve a Alfonso Rueda?

É un excelente líder para a procesión dos Caladiños [ri]! E falando en terminoloxía médica pois ten anestesiado o debate político deste país. Rueda xoga o papel dun home de traxe gris que prefire o silencio e a comodidade a dar o debate na defensa de Galicia. É o testaferro dun país que está en parada cardiorrespiratoria e que segue á cola do Estado. Rueda fai un papel silente pero análogo ao de Feijóo e de maneira máis sibilina.

Cita a Feijóo. Veo na Moncloa?

Feijóo reproduce estratexias que puxo en marcha aquí no seu día para derrotar o bipartito. Non o deben infravalorar, porque se algo aprendín da cohabitación institucional co Feijóo presidente é que era o interlocutor de importantes poderes económicos con peso na economía galega e estatal. El abre un abano respecto ao que representaba o PP de Casado e pode atraer outro tipo de votos, a pesar de que a súa posición política non é diferente á de Casado. Agardo que as forzas de esquerda sexan quen de contrapesar ese risco de que goberne un PP rearmado co apoio da estrema dereita.

As relacións con Podemos xa non son o que eran, non?

Hai relacións de Anova coa esquerda federal, UP e o espazo en construción de Yolanda Díaz, pero mentiría se dixese que gozan da mesma saúde que na década anterior. Hai simpatía e interlocución, pero tamén constancia de que nestes momentos Anova está centrada en reconstruírse e proxectarse socialmente. Nós, que pagamos un alto prezo por ser xenerosos, comprobamos que moitos deses espazos están en posicións de parte, o grande erro do rupturismo.

Como é a súa relación con Yolanda Díaz?

Teño unha boa relación persoal. Creo que o feito de que lle vaia ben co seu proxecto no Estado pode ser a garantía de que Feijóo e a estrema dereita non gobernen. É importante que lle vaia ben a Yolanda Díaz en España, igual que é bo que lle vaia ben a Pontón en Galicia... Pero fai falla algo máis.

Beiras cumprirá en abril 87 anos. Como está?

Está bárbaro! Máis alá da idade, o que me sorprende é a súa lucidez política, a rapidez... Vexo moita xente a diario na consulta e non coñezo a ninguén como el. É realmente inspirador!