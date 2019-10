Esténdese a outras seis escolas infantís os casos de alerxias polo menú dunha mesma empresa

Os casos de alerxias en pequenos de dúas escolas infantís da zona de Cangas non se limitaron unicamente a esta localidade. Outros centros da provincia da Coruña, cuxa cociña está xestionada pola mesma empresa que serviu os menús de peixe que orixinaron o problema, tamén experimentaron circunstancias similares.

Ademais das gardarías de O Hío e A Choupana, en O Morrazo, déronse outros casos na Pastoriza, A Sardiñeira, Eirís, Boiro, Mazaricos, e Muros, segundo trasladaron a Europa Press fontes do Executivo galego.

Todos os casos, que foron "leves", sucederon da mesma forma: a algúns dos pequenos aparecéronlles ronchas e manchas vermellas polo corpo, que desapareceron espontaneamente en menos dunha hora.

O primeiro foi detectado o pasado venres na Choupana, e a partir de aí varias das escolas afectadas trasladaron o seu caso á Xunta de Galicia. O denominador común é que a súa cociña está xestionada pola mesma empresa.

As análises realizadas por Sanidade sobre os alimentos servidos aos nenos confirmaron que o menú servido o pasado venres foi a fonte da reacción alérxica. En concreto, o peixe servido nesa xornada.

Os profesionais da escola, ante as sospeitas de que a orixe das manchas puidesen ser os alimentos, cambiaron rapidamente o menú servido na segunda quenda de comida.

Os técnicos analizaron o peixe tanto en cru, conxelado como cociñado e confirmaron a presenza dunha sustancia, 'histamina', por encima dos valores normais.

A causa "máis plausible" é que rompese a cadea de frío nalgún momento do transporte do alimento por parte do distribuidor. De feito, a empresa que xestiona estas cociñas cambiou de provedor de peixe fai menos dun mes.

Desde a Xunta chaman á calma, posto que se tratou dunha incidencia leve e non dun problema a gran escala, aínda que non descartan que saian máis casos noutros centros que servisen esa partida de peixe.