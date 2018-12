¿A qué atribuye tanto malestar en sanidad en un momento en el que asegura que crece la inversión?

Primero: durante la crisis, tanto Zapatero como Rajoy o yo mismo le pedimos un esfuerzo a los empleados públicos a nivel retributivo. Segundo: incrementamos mucho la actividad sanitaria y pusimos en marcha nuevos servicios que no había como la consulta telefónica o los controles los 15 días posteriores a las altas, lo que significa que los mismos médicos trabajaron más. Y tercero: esto se cruzó con el problema de falta de planificación del MIR, lo que provoca que no haya profesionales para cubrir una baja o un permiso y que otro compañero asuma ese cupo, por lo que llega un momento en que se produce una enorme tensión.

Y tampoco oculto que aunque el 70% del problema se basa en lo que acabo de explicar, la oposición, en su intento legítimo de erosionar al Gobierno, tensiona la sanidad de forma absolutamente desmedida y demagógica. Lo que ocurrió en el área de Vigo pasa desde hace meses en Andalucía, Cataluña, Valencia o Madrid. Creo que estamos en el mejor momento de la sanidad, pero esta siempre es un proyecto inacabado en el que surgen brotes ante los que conviene escuchar y actuar. Y si lo haces, la mayoría de profesionales reacciona positivamente.

¿Bastará con la nueva oferta de contratos o necesita la sanidad gallega más cirugía a nivel organizativo?

Antes de esta nueva oferta de contratos estables a médicos de familia y pediatras ya pactamos la carrera profesional, que le costará 50 millones al Sergas para aplicar desde enero un alza del 6% en las nóminas, que subirán por encima del IPC también en 2020 y 2021. Es la respuesta a todo lo que nos dieron los médicos durante la crisis. También ofertamos 5.000 plazas en la Ope de sanidad hasta 2020 y nombraremos a un directivo que ayudará a gestionar la Atención Primaria en cada área.

Por eso me sorprende la convocatoria de una manifestación en el área viguesa antes de que se adoptasen algunas decisiones. El componente de politización de la sanidad, sobre todo en el área de Vigo, no es nuevo. El PSOE y algunas autoridades de Vigo no me perdonaron todavía el hecho de construir un gran hospital público en la ciudad.

¿Pueden esperar los lucenses alguna novedad en 2019 con respecto a la ampliación de Hemodinámica?

En Lugo estoy muy orgulloso porque recibimos un hospital finalizándose tras diez años de obras y, en plena crisis, lo equipamos en un año. Después implantamos servicios que no existían como Medicina Nuclear, Radioterapia y Cardiología Intervencionista. ¡Es sorprendente que los mismos que durante cuatro años fueron incapaces de acabar el hospital y poner servicios vengan ahora con el cronómetro en la mano! Dotamos al Hula de uno de los mejores servicios de Cardiología, con profesionales de guardia las 24 horas y sala de Hemodinámica, primero hasta las 15.00 y ahora hasta las 22.00. Y abrimos un registro de seguimiento de infartos con todos los cardiólogos intervencionistas y clínicos de Galicia: si esos cardiólogos nos dicen que esa sala no solo tiene que abrir hasta las 22.00 horas sino hasta las 08.00, se abrirá. Pero yo necesito que los cardiólogos, que son los que tienen que decidir, lo digan; ellos tienen la última palabra.

Estamos a las puertas de un hecho histórico como recibir la transferencia de la autopista AP-9. ¿Por qué ahora sí y antes no?

La pregunta es coherente, pero los comportamientos no lo han sido. Me presenté candidato a la Xunta en 2009, 2012 y 2016 con la transferencia en el programa. En 2005, cuando estábamos en la oposición, también la llevamos al Parlamento, pero PSdeG y BNG votaron en contra, porque había que apoyar al Gobierno socialista de Madrid. En Galicia el PPdeG mantuvo una postura clara en los últimos 15 años a favor de la transferencia y en Madrid, tanto PSOE como PP estaban en contra.

Ahora agradezco que haya acuerdo en el Parlamento y el Congreso, pero hay que hablar mucho sobre ese traspaso: yo no voy a engañar a los gallegos y asumir la AP-9 en las actuales condiciones, siendo la autopista más cara de España y con el mayor coste por kilómetro. No puedo aceptar que un Gobierno socialista en plena crisis decida hacer un contrato con la concesionaria para acometer obras por 200 millones y pico y ahora tengamos que pagarle 700. Quiero la transferencia, porque afecta al 60% de los gallegos, a la columna vertebral de Galicia y porque necesitamos peajes flexibles, pero los traspasos se hacen con dotaciones presupuestarias, no costando dinero a las comunidades que lo asumen.

Entonces, si no se soluciona el problema de los peajes en la negociación, ¿Galicia no asumiría la AP-9?

Yo informaría a la Cámara de las circunstancias en las que nos transfieren la autopista. Dado que la decisión del traspaso estuvo consensuada en el Parlamento debe ser ahí donde se decida. Es una cuestión de enorme calado porque el Gobierno central firmó sin consultar a la Xunta contratos con la concesionaria que me parecen abusivos y perjudiciales para los gallegos, por lo que le corresponde a Fomento resolver esos problemas que ellos crearon.



¿Cuáles serían las primeras decisiones que tomaría sobre la AP-9 si se consumara la transferencia?

En primer lugar hay una cuestión clave: que lo que costó ampliar Rande y la circunvalación de Santiago y lo que vaya a costar ampliar Alfonso Molina no se pague con peajes sino con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, porque no podemos ver incrementada la tarifa el 1% acumulativo durante 20 años, además del IPC.

Y tenemos que estudiar bien el mapa de concesiones de España para ver en cuántas van a vencer en los próximos años y se transformarán en autovías y cuántas autopistas permanecerán de pago, para poder replantearse la política de peajes con cierta equidad. En España hay una asimetría enorme en la planificación de las vías de alta capacidad.

Primero Alcoa, ahora Ferroatlántica... ¿Tenemos un problema serio con determinado tipo de industria?

Sí. Tenemos un problema con la política energética del Gobierno porque no es seria y envía una serie de mensajes que incrementan la incertidumbre. La política energética va por un lado y la industrial por el otro y esta divergencia produce la deslocalización de aquellas compañías a las que la energía les supone el 40% del coste. Lo vemos con Alcoa y Ferroatlántica, donde el Gobierno no estuvo a la altura.

Nosotros tuvimos dos crisis con Alcoa antes y las resolvimos, pero esta tercera va a tener difícil solución porque la única respuesta del Ejecutivo central fue hacer una subasta de interrumpibilidad especialmente corta, solo seis meses, y con menos energía a precio barato.

El jueves hablé con la ministra para mandarle nuestras alegaciones a lo que debemos hacer con la industria electrointensiva, porque si queremos este tipo de empresas en España tiene que haber unas tarifas competitivas con otros lugares de Europa, ya que si se les cobra más la luz, se irán. Eso sí, comparto que si se les ofrece un precio competitivo se le puedan exigir una serie de compromisos de permanencia en el tiempo, porque no pueden tener solo derecho a esas tarifas de luz económicas y ningún tipo de obligación.

El polo opuesto son las nuevas industrias pujantes, que tienen en el polo aeronáutico de Rozas su punta de lanza. ¿Tiene la Xunta otros nichos industriales con potencial en mente?

El polo de Rozas fue la respuesta de la Xunta a la provincia de Lugo, que junto con Ourense tiene un problema de falta de industria muy potente. Es un nuevo sector industrial que tiene capacidad para generar empleo tecnológico y de calidad, y lo combinamos con el campus aeroespacial de Ourense.

Pero sí que hay otros nichos como el biotecnológico, en el que tenemos ya alguna experiencia en el Campus Vida de Santiago con multinacionales farmacéuticas, médicas y químicas. También el sector alimentario es un nicho interesante, en el que ya creamos la primera aceleradora de empresas del sector, igual que hicimos con la automoción o el naval. Y después está la consolidación de ese sector de la aeronáutica.