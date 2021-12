O estaleiro Freire suspende a súa actividade por mor do gromo, que supera os 70 casos

O estaleiro vigués Construcciones Navales Paulino Freire anunciou este xoves que, debido ao gromo de coronavirus que afecta ao seu cadro e aos traballadores da industria auxiliar, suspende a actividade de produción en buques e talleres desde este venres e até o 8 de decembro, e condiciona a volta ao traballo a que os operarios teñan PCR negativa.

A través dun comunicado, a empresa confirmou ese peche "debido ao incremento de casos positivos de covid-19", aínda que eludiu confirmar cantos operarios están afectados pola infección. Nas últimas horas, confirmáronse algo máis de 40 positivos, aínda que fontes consultadas por Europa Press apuntaron que o número de casos xa supera os 70.

Esa cifra, con todo, non é definitiva, porque, tal e como explicou Freire, "para garantir unha volta ao traballo segura, volverase a facer outro cribado masivo" do cadro do estaleiro e dos traballadores das auxiliares, en coordinación cos servizos do Sergas. Así, é posible que o número de positivos aumente.

Por outra banda, a dirección de CNP Freire tamén comunicou coas empresas que prestan servizo no estaleiro para trasladarlles unha "mensaxe de calma" e informarlles das medidas que se puxeron en marcha nas instalacións "para evitar a cadea de contaxios".

Segundo puido saber Europa Press, ademais do cribado a todos os operarios, aumentarase a ventilación nas zonas de traballo, e faranse labores de limpeza e desinfección en zonas comúns. Así mesmo, o departamento de Prevención "vixiará activamente que se cumpran estritamente todas as medidas" do protocolo, como o uso de máscaras, a distancia persoal, etc., e os espazos pechados estarán provistos de medidores para evitar a acumulación de CO2.

Por outra banda, quedan prohibidas as reunións nos pañois e casetas, e reactívanse as medidas restritivas no uso de vestiarios, co adianto nos horarios de entrada e saída para evitar aglomeracións.

Á volta do peche, o próximo 9 de decembro, esixirase aos operarios que regresen ao estaleiro unha PCR negativa. Esta proba deberá realizarse 48 horas antes, e está previsto que o Sergas reforce o seu servizo gratuíto no Punto Covid situado fronte ao Real Club Náutico, para a realización de probas gratuítas.