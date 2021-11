Los estafadores telefónicos se pasan al gallego

En medio del maremoto de ciberdelitos, hay una isla de delincuentes que siguen descolgando el teléfono en busca de incautos a las que esquilmar económicamente. Aunque más que imprudentes, la realidad es que muchas veces son personas mayores de cuya buena fe se aprovechan estos estafadores que, para ganarse más fácilmente su confianza, han comenzado a utilizar el gallego para comunicarse, a veces incluso forzando el acento.

Lo constata el sargento de la Guardia Civil Alberto González, al mando del [email protected], una brigada que acaba de ser fundada en Galicia ex profeso para luchar contra la ciberdelincuencia. "Que alguien te llame y te hable en gallego te acerca a esa persona y genera más engaño", observó este viernes, un día marcado en rojo en el calendario en la Benemérita por la creación de esta unidad, formada por veinte agentes divididos en seis grupos especializados.

El sargento González, aunque satisfecho por los nuevos equipos, mostró su preocupación por el su razón de ser: el fulgurante aumento de la ciberdelincuencia en la comunidad, donde este tipo de delitos aumentaron entre enero y septiembre de este año un 71,27% y suponen ya un 20,39% del total de infracciones penales, según apuntó el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que se desplazó a la sede de la 15 Zona de la Guardia Civil, en A Coruña, para conocer de primera mano la labor de los nuevos escuadrones.



NO DAR NUNCA LOS DATOS. El sargento González insistió en la necesidad de estar alerta ante el ‘fishing’, que consiste en la captación de datos para luego acceder a cuentas bancarias, "que antes se hacían por correo y sms, pero que ahora también por llamadas", si bien el delincuente acaba utilizando las tecnologías para hackear la cuenta.

También advirtió sobre la compraventa entre particulares, "en las que no se envía el dinero o el producto". Y ante las posibles estafas, recomendó "no mandar fotos del DNI, no facilitar ningún dato personal y no pulsar en ningún enlace que se reciba".

Los seis [email protected] tendrán sus correspondientes sedes en A Coruña ciudad, O Milladoiro —cerca de Santiago—, dos en la urbe de Ourense, una en el casco urbano de Pontevedra y otra en el de Lugo.