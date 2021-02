O Estado non recorrerá o fallo sobre o pazo de Meirás

A Avogacía do Estado non recorrerá a sentenza da Audiencia Provincial da Coruña que confirma que o pazo de Meirás é propiedade do patrimonio público, pero que rexeita que os herdeiros do ditador Francisco Franco sexan posuidores de "mala fe" e confirma o seu dereito a recibir unha indemnización polos gastos contraídos desde 1975.

Así o confirmaron a Europa Press desde o Ministerio de Xustiza, que argumentaron que non se presentará un recurso ao entender que o fallo é "favorable" aos intereses do Estado. En canto á indemnización, indicaron que o procedemento é que os Franco expoñan unha contía. "E sobre esa cantidade valorarase", expuxeron.

Respecto diso, o avogado da familia do ditador, Luis Felipe Utrera-Molina cifrou, en declaracións a Europa Press, nun importe "sensiblemente superior a 800.000 euros" só a indemnización que correspondería aos seus clientes por "a reconstrución" do inmoble. Ademais, xa avanzou que esta cifra se aumentaría de forma "moi considerable" ao incluírse tanto os gastos de mellora como os de conservación até o ano 2020, "impostos incluídos", apostilou.

Fronte á tese do Estado, o Concello de Sada xa avanzou a súa intención de presentar recurso ao discrepar da sentenza en relación a que non houbo "mala fe" por parte dos herdeiros do Franco –a sentenza do Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña si considerou que a houbo– e os argumentos da Audiencia sobre a liquidación do estado posesorio.

Mentres, os Franco ratificaron que ultiman o recurso que presentarán ante o Tribunal Supremo, confiados, segundo expuxo o seu letrado, en que a Xustiza lles acabe dando a razón e poidan recuperar o inmoble.

"TUFO FRANQUISTA" PARA O BNG. Pola súa banda, o deputado do BNG no Parlamento galego Luís Bará, que anuncia a presentación dunha iniciativa para que a Xunta presente recurso, sostén que a sentenza da Audiencia coruñesa "despide un insoportable tufo franquista". Tamén argumenta que son os Franco os que teñen que pagar "por todo o que roubaron" e non Galicia "dúas veces".

O nacionalista considera que o fallo fai unha valoración dos feitos "favorable e a beneficio do Franco" pola indemnización que lles recoñece e polo feito de que o faga desde 1975 "e non desde 2018 cando foron declarados herdeiros", cita entre outros argumentos.

Para o BNG, trátase dunha sentenza que busca "lexitimar e blanquear o franquismo". Ademais, o seu deputado esixe "responsabilidades a todos os poderes do Estado que desde 1975 favoreceron e protexeron os intereses do Franco", apunta citando ao rei emérito Juan Carlos I.

Así mesmo, cualifica de "lamentable" o papel da Xunta e as declaracións do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, "asumindo que hai que indemnizar á familia" e sostén que isto pode "incidir negativamente noutros bens expoliados como a Casa Cornide ou as esculturas do Mestre Mateo".