Estabilizado o incendio de Porto do Son tras arrasar 35 hectáreas

O incendio forestal declarado o martes no municipio coruñés de Porto do Son quedou estabilizado na mañá deste mércores tras queimar unhas 35 hectáreas, informa a Consellería do Medio Rural en redes sociais.

O lume comezou ás 16:51 horas do martes en Nebra e obrigou a decretar a situación 2 de alerta pola súa proximidade ás casas, que con todo foi desactivada ao redor das 23:30 horas xa que o control das chamas evolucionou favorablemente.

Trece medios aéreos participaron no control das chamas, ademais dun técnico, cinco axentes, once brigadas, cinco motobombas e dúas pas.