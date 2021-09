Espectacular afluencia de visitantes en el segundo día de la Semana Verde

Los extensos aparcamientos del recinto ferial silledense se quedaron pequeños para albergar los vehículos de los cientos de visitantes que este sábado se acercaron la 43ª edición de la Semana Verde de Silleda. De hecho, ni el coronavirus, ni tan siquiera las altas temperaturas registradas en el interior de la provincia impidieron que una gran afluencia de gente se paseara por los pabellones de la Feira Internacional de Galicia Abanca, disfrutando y adquiriendo productos de distintas empresas y participando en las más de cien actividades que se desarrollaron en esta edición especial de la feria.

Y es que, además de distintas exposiciones y actividades programadas para todos los días, se incorporaron nuevas propuestas destinadas al público general. Entre ellas destacaron las ecuestres, como el VIII Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C, concurso de caballos árabes que continuará este domingo. También se llevó a cabo la presentación de "O Cabalo de Pura Raza Galega, doma e morfoloxía. A Nosa Raza", ofrecido por la Asociación Pura Raza Cabalo Galego, además de una actividad formativa con ponis, centrada en cepillado, conocimiento de las características de estos animales, trenzado y paseo .

En cuanto a las caninas, se realizó una exhibición de la Unidad Cinológica del Tercio Norte de Infantería de Marina, la II Copa Agility y la I Copa Agility por Equipos Abanca Semana Verde de Galicia y también exhibiciones de pastoreo de ovejas, a cargo de dos reputados profesionales, Rubén Cano y Daniel "Inducan" Illestas.

Además, comenzaron las exhibiciones de freestyle, realizadas por el piloto pionero de esta modalidad en Portugal, Paulo Martihno, quien está arrancando los aplausos del público con las acrobacias realizadas con varias motos, un quad y, en las demostraciones de este sábado, un Mini Couper V6.

TUREXPO Y SALIMAT Las actividades relacionadas con los otros salones paralelos a la feria Abanca Semana Verde también se dirigen a todos los públicos. Así, en Turexpo Galicia y Festur se llevaron a cabo exhibiciones de Palilleiras de Camariñas y degustaciones como las del Pan de Cea. Asimismo, en el marco del proyecto "Eurochef", centrado en poner en valor los productos gastronómicos de los territorios rurales, se realizaron showcookings a cargo de los cuatro chefs de los territorios presentes en el proyecto: Alex Iglesias, del Restaurante Cabanas (de Ponorte); Iván Méndez (de Eurural) y las dos chefs rumanas Ana María Elisabeta Stan y Alina Macovei (Bucovina de Munte).

En cuanto a Salimat Abanca, se celebraron numerosas propuestas, como varias sesiones de catas en el "Espazo Degustación" de la Consellería do Mar, las cuales fueron "Galicia Sabe Amar: pescada do pincho" y "PescadeRías: A Horta do Litoral, plantas e verduras atlánticas", ambas de mano de Criselda Iglesias, de Tapería Lecer (Cangas do Morrazo, Pontevedra); y también "Galicia saber Amar: Mexillóns de Galicia" y "PescadeRías: de proximidade e con selo propio", las dos a cargo de Maica Couto, del Restaurante A Ostrería (Santiago de Compostela).

Este domingo la diversidad de propuestas volverá a caracterizar la jornada, la última ya de esta edición especial de la feria Semana Verde de Silleda.