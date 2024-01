"Es un orgullo para Galicia que vaya a fabricar el Eurodrone con Francia, Alemania e Italia"

¿Qué supone la inauguración de un centro de tecnología aeroespacial en la Zona Franca de Vigo?

Es un paso más en la decidida apuesta que tenemos en Oesía por Galicia, donde llevamos más de 45 años. Y seguimos apostando por ella porque se dan unas circunstancias muy alineadas con nuestra estrategia. Nosotros pretendemos desarrollar tecnologías disruptivas y que la innovación sea el driver que ponga esas tecnologías al servicio de grandes proyectos europeos y españoles. Y desde esa perspectiva, Galicia es una parte fundamental de nuestro plan estratégico, por lo que vamos a invertir 50 millones de euros en los próximos cinco años.

¿Que idoneidades reúne Galicia?

Se juntan el hambre con las ganas de comer. Al final, si quieres crear empleo de calidad necesitas unas instituciones que estén muy entroncadas con las necesidades de los centros de investigación: las ayudas, los proyectos, las infraestructuras, la cadena de suministros, el tejido industrial... Y eso en Galicia, se da. Y por ese motivo hemos decidido desarrollar el proyecto del Eurodrone en Vigo.

¿Cree, entonces, que la Administración gallega juega un rol clave?

Sí. La Xunta tiene una estructura tecnológica, desde la Axencia Galega de Innovación (Gain) hasta todo el entramado que ha montado a través de los centros universitarios y de investigación que apoyan el desarrollo de las tecnologías de plataformas no tripuladas. Y tiene, además, infraestructuras incluso de aeródromos que permiten las pruebas y no solo pasar de las musas al teatro, sino que pasan del papel a poderlo probar. Cuando se apoya la innovación en un sector tan estratégico como el aeronáutico, una empresa como nosotros tiene que estar ahí.

Hablemos del dron europeo de defensa, el Eurodrone, que se fabricará en parte en Vigo. ¿Qué papel asumirá desde allí Grupo Oesía?

Estamos todavía en el desarrollo de los distintos paquetes, pero yo creo que lo importante es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la gestión de los paquetes y el soporte del cross-domain solution, que nos han adjudicado desde Airbus a Grupo Oesía. Y eso es parte de lo que vamos a llevar a Galicia, que es una de las partes fundamentales de este Eurodrone.

¿Cómo será el Eurodrone?

Un sistema aéreo no tripulado diseñado para volar en espacio aéreo no segregado que fabricará un consorcio formado por Alemania, Francia, Italia y España. Lo que se pretende es que Europa tenga soberanía al disponer de su propio dron. Cuando estamos hablando de que se va a desarrollar en Vigo una parte importante del Eurodrone, no sé si somos conscientes de lo que hemos hecho: estamos compitiendo con otras empresas de Alemania, Francia e Italia, a un nivel donde los socios industriales son Dassault, Leonardo o Airbus. Me parece todo un orgullo para la sociedad tecnológica gallega.

Supongo que será un dron revolucionario. ¿Podría destacar algunas características técnicas?

En estos momentos dar las características está fuera de las capacidades que tenemos, porque hay información que está clasificada. Pero las características fundamentales serán los sistemas de comunicación de voz, los de control del tráfico aéreo, que facilitará el tráfico de distintos UAVs, y por supuesto el tema de la solución del dominio cruzado, esto es, el intercambio de información segura.

¿Cómo surge la participación de Grupo Oesía en este proyecto?

Grupo Oesía cuenta con un fabricante de productos de ciberseguridad que es Autec Ingeniería, y que está especializado en el intercambio seguro de la información entre los distintos dominios de seguridad. Eso es lo que se llama cross domain. A partir de ahí firmamos en el 2020 un acuerdo de colaboración para el desarrollo de este tipo de soluciones en plataformas de ámbito militar, que fue el germen del proyecto del Eurodrone.

Grupo Oesía cuenta con una fuerte implantación en Galicia. ¿Cuántos empleados tienen y dónde cuentan con instalaciones?

Tenemos alrededor de 500 familias en Galicia, una parte importante en la zona de A Coruña, ya que allí están clientes significativos como Inditex o Abanca. Estamos realmente encantados de seguir creciendo como estamos creciendo en Galicia. Y a mí me gusta decir está bien servir a una región desde dentro, pero vertebrar el territorio también es poder intercambiar. Que una solución hecha en Galicia termine de ser ensamblada en Getafe o en Valdepeñas. Yo creo que lo importante es situar a Galicia en un ecosistema de innovación que le permita colaborar con otras partes del ecosistema del Grupo Oesía y competir con otros países. Si exportamos a 40 países, parte de esa exportación es tecnología gallega.

¿Tienen la plantilla cerrada en el centro especializado de Vigo?

No, ojalá... Estamos en vías de ello. Hay una primera etapa que nos va a llevar a cerca de 40 o 50 personas, pero el centro está preparado como para poder crecer.

¿Les está costando encontrar los perfiles que buscan?

Las profesiones STEM son las más buscadas, sobre todo científicos, ingenieros, matemáticos, físicos... Nosotros buscamos, ante todo, vertebrar territorio: que una familia que tiene hijos les dé una formación en las universidades de su comunidad y que sea capaz de encontrar trabajo en esa comunidad. Eso es vertebrar. Que las universidades forman a grandes profesionales está fuera de toda duda. La cuestión es que hemos de tener proyectos y dar oportunidades para que las industrias podamos coger ese talento y evitar que emigre. Y Galicia tiene las características para que eso ocurra.

¿Barajan algún proyecto en el aeródromo lucense de Rozas?

Es parte precisamente de uno de los proyectos en el que estamos ahora mismo trabajando. Lo cierto es que el ecosistema que tiene Galicia en el entorno aeronáutico y concretamente en los drones es envidiable, insisto. Claro que vamos a utilizar Rozas, faltaría más. Ya te digo que sí, porque cuando tengamos que implantar las cosas, es evidente que tendremos que probar los drones para distintas actividades de rescate marítimo, de detección de vertidos o de vigilancia costera, y para ello son necesarias infraestructuras como la de Lugo. Dentro de Galicia, es importante subrayar que aunque el centro o el hub de conocimiento lo tengamos en Vigo, nuestra actividad lleva a hacer crecer la innovación en torno de los drones en todo el área de la comunidad gallega.