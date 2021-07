El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles, una vez aprobado por el Consello de la Xunta, el calendario laboral de Galicia para el próximo año, en el que la Comunidad gallega tendrá como festivos propios el Día das Letras Galegas, el 17 de mayo, y San Xoán, el 14 de junio.

En un comunicado, la Xunta recuerda que la normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fechas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada municipio. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (15 de abril en 2022), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

La normativa fija 14 festivos: 12 marcados por el Estado y dos elegidos por los municipios

En el año 2022 hay dos festivos nacionales que coinciden en domingo: el 1 de mayo (Día del Trabajo), que se sustituye por el 17 de mayo, Día das Letras Galegas; y el 25 de diciembre (Navidad), que se cambia por el Día de San Xoán (24 de junio).

Además, otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que nunca cambia, excepto que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2022 se celebrará el 15 de abril), que Galicia no cambia tradicionalmente; y se le da opción a las comunidades entre el 19 de marzo y el 25 de julio. Siempre se elige el 25 de julio, ya que es el Día Nacional de Galicia, tal y como quedó establecido por el Decreto 8/1978, del 10 de julio.