Un episodio de calor "inusual" deja a Galicia al borde de los 30 grados

Los termómetros gallegos se pondrán este jueves al rojo vivo, al igual que los del resto de España, con motivo de la llegada de un episodio de calor "inusual" que dejará temperaturas más propias del verano. Los valores, que se mantendrán cercanos a los 30 grados en toda la comunidad, proseguirán hasta el domingo.

"Durante los próximos días, una masa de aire cálido africano traerá a Galicia tiempo seco y soleado, aunque de cielos no totalmente azules, y muy poco viento", precisa Ana Lage, de Meteogalicia. Así, las temperaturas se mantendrán este jueves en torno a los 26 grados en Lugo, Pontevedra y Santiago, aunque alcanzarán los 28 y 29 en Ferrol y Ourense, respectivamente.

As altas presións van dominar o panorama meteorolóxico en Galicia durante os próximos días. Ademais de temperaturas altas para esta época do ano, con valores máis propios do principio do verán, a ausencia de chuvias será case total. pic.twitter.com/GvY7tPd48j