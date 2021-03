¿Qué entró hoy en vigor?

Las medidas de desescalada adoptadas el pasado martes por el comité clínico quedaron activadas a las 00.00 horas de este viernes. De esta manera, solo hay tres concellos de Lugo —Guitiriz, A Pobra do Brollón y Lourenzá— en el nivel medio del actual modelo de restricciones. El resto de la provincia disfrutará de las limitaciones más livianas, incluidos A Pontenova, Outeiro de Rei, Rábade, Guntín, Baralla, Sober y Monforte, donde mejoran las condiciones. También O Corgo, donde a cuenta del descenso de la incidencia acumulada del covid, entre otros factores, pasa del grado máximo al mínimo.

El comité analiza este viernes los datos y determinará nuevos cambios que entrarían en vigor el lunes

¿En qué se traduce esto? En que en Guitiriz —que ve aliviadas las medidas preventivas—, A Pobra do Brollón —donde se mantienen inalteradas— y Lourenzá —donde se endurecen— la hostelería únicamente podrá operar en el exterior, con las terrazas a la mitad de su capacidad habitual, y en que sus vecinos solo pueden desplazarse hasta otros concellos que se encuentren también en el escalón intermedio de las restricciones, sin contar además a los de las áreas sanitarias de A Coruña y Pontevedra, cerradas perimetralmente. Es decir, que este listado de excursiones permitidas se reduce a Cariño, Tordoia, Porto do Son, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén y Boborás.

Abre el área sanitaria de Ferrol y Soutomaior queda confinado

Por su parte, el resto de la provincia puede disfrutar del servicio en interior en cafeterías, bares y restaurantes —con el aforo bajo techo reducido al 30%, eso sí—. Con todo, al igual que los anteriores, la hostelería deberá cerrar a las 18.00. Y, en todos los casos, los grupos de no convivientes no podrán exceder las cuatro personas. Su movilidad, en cambio, se amplía a todo el territorio en el nivel mínimo —es decir, los no citados en el párrafo anterior y Soutomaior, único ayuntamiento desde hoy con las restricciones más severas tras dispararse la tasa de casos por 100.000 habitantes por encima de los 500—.



Por lo tanto, un residente en Lugo puede viajar a A Guarda o Vilardevós, pero no a Guitiriz, A Coruña o Sanxenxo. Y viceversa.