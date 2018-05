A entrada dunha borrasca deixará choiva e neve en Galicia esta fin de semana

Unha borrasca entrará en Galicia este venres e traerá consigo auga e un notable descenso das temperaturas, tanto así que o sábado incluso pode nevar na comunidade.

Segundo a previsión de Meteogalicia, os ceos estarán parcialmente anubrados este venres, con choivas que comezarán na provincia da Coruña pola mañá e que se estenderán pola tarde polo resto do territorio galego.

O vento soprará moderado de compoñente oeste e as temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas baixarán lixeiramente e oscilarán entre os 19 graos de Ourense e os 13 de Santiago.

O tempo emperoará considerablemente o sábado, cando se agarda a entrada de aire frío. A previsió a punta a ceos anubrados e chuvascos intermitentes, que poderán caer acompañados de saraiba e neve por riba dos mil metros ao principio do día na montaña de Lugo e Ourense, subingo a cota ata os 1.200 - 1.400 metros xa pola tarde.

A semana rematará cunha lixeira mexoría, xa que o domingo Galicia estará nunha situación intermedia entre o anticiclón das Azores e unha borrasca localizada preto de Irlanda.

Agárdanse para esa xornada ceos moi anubrados e algunha precipitación feble, máis probable na metade norte. As temperaturas non terán cambios moi significativos e continuarán a ser baixas para esta época do ano, con máximas que non pasarán dos 15 graos nas cidades galegas, agás en Ourense, onde poden chegar aos 19.