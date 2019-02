La Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (Agefec) presentará una enmienda a la totalidad del documento con propuestas de la Consellería de Sanidade para la reforma de la Atención Primaria ya que lo consideran "un grave perjuicio para los intereses de la ciudadanía y por querer retroceder la Atención Primaria a un sistema de ambulatorio de la década de los 70".

El colectivo ha informado, a través de un comunicado, de que "el documento presentado por Sanidade está generando un grave malestar y crispación en los enfermeros de la Atención Primaria de Galicia, agravando de forma considerable el conflicto actual, ya que retrotrae el modelo de atención que proporcionan estos profesionales a los usuarios del sistema público a la década de los 70".

Tras haber hecho un análisis preliminar del documento, Agefec ha asegurado que "la mayor parte de las propuestas" presentadas a la Consellería "no fueron incluidas", lo que tildan de "menosprecio y falta de consideración". En esta línea, ha añadido que las propuestas que realizaron eran para "la mejora del sistema y no de beneficio individual", y que "la única petición de remuneración económica que se le solicitó fue la compensación justa para compensar la penosidad de realizar la Atención Domiciliaria en el vehículo particular".

Además, ha subrayado que "lo que la Consellería vende como nuevas competencias, no son tales", ya que se trata de competencias que "los enfermeros de Atención Primaria tuvieron, se reconocieron y consolidaron formalmente con la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria". "La diferencia", prosigue el comunicado, "es que eran ejercidas por los profesionales médicos, ya que el sistema sanitario estaba enfocado a curar, y ahora las deben ejercer los enfermeros de Atención Primaria, ya que se debe reorientar el sistema sanitario a curar y cuidar".

SANIDADE ESTÁ ABIERTA A "MÁS SUGERENCIAS". El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha respondido a las críticas que algunos sectores de médicos y enfermeros han vertido contra la propuesta de reforma de la Atención Primaria y ha asegurado que lleva a un modelo "más efectivo que el actual". No obstante, el conselleiro ha reconocido que el documento "no está cerrado" y que "hasta final de mes se pueden hacer alegaciones y recoger más sugerencias".

En declaraciones a los medios de comunicación, Almuiña ha señalado que la modificación de la Atención Primaria es "un problema de toda España" y que en Galicia se está planteando la necesidad de "tomar medidas". "Por eso estamos en este proceso participativo de todos los profesionales, pero también abierto a la sociedad civil".

Vázquez Almuiña ha negado que exista "decepción" en la Consellería tras las críticas de algunos colectivos de médicos y enfermeros. El conselleiro ha recordado que las propuestas "no son de la Administración, sino que salen de grupos de mejora en los que están integrados todos los profesionales, sociedades científicas y asociaciones".

A renglón seguido ha subrayado que "es un documento no cerrado pero muy avanzado" y que "hasta final de mes se pueden hacer alegaciones y recoger más sugerencias". "Posiblemente haya gente que no conoce en profundidad el documento y por eso hay que explicarlo y dar información".