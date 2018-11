Los defensores de la necesidad de limitar la expansión del eucalipto en Galicia por ley tendrán que seguir esperando. El enésimo intento de conseguir una moratoria para esta especie forestal alóctona chocó este martes con la realidad de la aritmética parlamentaria, en la que la mayoría absoluta del PPdeG se convirtió una vez más en un muro infranqueable, esta vez apuntalado además por la abstención del PSdeG.

Contra él se estrelló la iniciativa legislativa popular (ILP) registrada en el Parlamento para promover la protección y mejora de los hábitats del bosque autóctono, así como cambiar la gestión forestal y parar el eucalipto. El apoyo de En Marea y BNG no fue suficiente para que el texto se admitiese a trámite, pese a tener detrás el apoyo de 40.000 firmas y 60 colectivos, lo que la convierte en la iniciativa popular ambientalista "máis apoiada da historia do noso autogoberno", según Virxinia Rodríguez, de Adega.

Ella fue la encargada de defender en la Cámara un texto que pedía valorizar el bosque autóctono, defenderlo, inventariar todas las masas de frondosas, investigar, fomentar los montes públicos y, sobre todo, atajar la expansión del eucalipto a través de una "moratoria" para nuevas plantaciones. "Esta especie ocupa máis de 500.000 hectáreas do país e xa sobrepasou en máis do sobre a superficie máxima fixada para ela no Plan Forestal de Galicia vixente", reflexionó la ecologista.

La ofensiva iba incluso más allá, al exigir la prohibición total de la variedad nitens o la erradicación de todo eucalipto en Red Natura.

La ILP exigía la prohibición total de la variedad nitens, la más agresiva, así como la obligación de arrancar todo eucalipto de la Red Natura

El argumento, además de la preservación de la biodiversidad gallega, era la lucha contra los incendios, toda vez que Virxinia Rodríguez constató la relación entre las especies pirófitas y el fuego, una correlación avalada por Bloque y En Marea pero que el Partido Popular no comparte.

Por esa razón, entre otras, el PPdeG considera la propuesta innecesaria, toda vez que se acaba de aprobar un dictamen tras la comisión de estudio de política forestal activada después de la ola de incendios de octubre del año pasado con un centenar de medidas pactadas en un 80% por el grueso de los grupos. "Non digo que sexa o oráculo da política forestal, pero é un documento moi valioso polas recomendacións que expón", dijo el diputado Moisés Blanco.

El parlamentario socialista Raúl Fernández también citó ese dictamen para justificar la abstención de su grupo. "Ben merece a pena asumir riscos" fiando la política forestal del futuro a ese texto.

Por su parte, tanto el diputado del BNG Xosé Luís Rivas 'Mini' como el de En Marea Davide Rodríguez alertaron contra la presencia "masiva" de eucalipto, que en el futuro Plan Forestal tendrá algo más de superficie que ahora.

Pleno

Conde avanza la regulación laboral para las 'kellys'



El conselleiro de Economía, Francisco Conde, anunció que el próximo año se pondrán en marcha "medidas concretas" para conseguir mejoras laborales en el colectivo de las camareras de piso, conocidas popularmente como kellys. Fue en respuesta a una interpelación parlamentaria de En Marea, en la que Conde admitió que colabora con la inspección de trabajo para que no se lleven a cabo prácticas ilegales en un sector especialmente castigado por este problema. Para ello, pondrá en marcha una campaña de asesoramiento en materia de prevención para este colectivo.



Plan de vivienda

El Parlamento rechazó, con los votos de la mayoría del PPdeG frente al conjunto de la oposición, una moción de En Marea por la que se proponía una batería de medidas relativas a la vivienda. La iniciativa planteaba aumentar el parque público de vivienda en alquiler para frenar la burbuja actual y un sistema más ágil para adjudicar vivienda pública.