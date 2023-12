Un octogenario mata a su mujer en Sigüeiro y después se suicida

La Guardia Civil investiga la aparición en una vivienda de Sigüeiro, en el municipio coruñés de Oroso, de los cuerpos sin vida de un matrimonio que presentaban signos de violencia. Las pesquisas apuntan a que se trata de un caso de violencia machista, ya que el hombre habría matado a la mujer y después se habría suicidado, según han informado a Efe fuentes del caso.

Los fallecidos son un hombre de 88 años y una mujer de 80, ella con movilidad reducida. Un familiar se los encontró en la mañana de este viernes ya sin vida cuando llegó a la vivienda, situada en la Rúa Castaños. El aviso al 112 se produjo a las 11.30 horas.

Fue la nuera de ambos, que iba a atenderlos a diario, quien encontró los cadáveres con claros signos de violencia, pues ambos tenían heridas de arma blanca.

Los investigadores comprobaron que no había signos de la presencia de terceras personas en el domicilio ni de que hubiese forzado ninguno de los accesos.

Según informa la TVG, algunos vecinos aseguran haber visto al hombre paseando por la calle ensangrentado a primera hora de la mañana de este viernes.

El alcalde de Oroso, Álex Doval, ha detallado que los fallecidos "no llevaban muchos meses" viviendo en Sigüeiro y "no estaban empadronados". Ha aclarado, además, que en los servicios sociales "no consta" que fuesen usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y "ni siquiera" realizaron una consulta en el departamento.

Teléfonos y servicios contra la violencia machista

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se elevarían a 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va año, 1.237 desde 2003.

El número de teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo [email protected]. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.