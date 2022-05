Encuentran el cadáver de un hombre en el río Miño

El cadáver de un hombre fue localizado este lunes en el embarcadero del río Miño, en el municipio ourensano de Cortegada. Todo apunta a que se trata del pescador de 59 años, vecino de Vilanova da Barca, desaparecido el domingo en el embalse de Frieira.

El 112 informó de que hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y del GES de Ribadavia. Y también se emplearon drones de la Axega. La víctima, según informa La Región, es de nacionalidad rumana.

