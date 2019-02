En Marea se presentará a las generales como "formación propia"

El Consello das Mareas aprobará este sábado su calendario de primarias para elegir a los candidatos que concurran a las elecciones generales del próximo 28 de abril, según ha avanzado el portavoz de En Marea, Luís Villares. La reunión ya estaba prevista de antemano tras la votación de los presupuestos generales, para la que la dirección había decidido el no, algo que solo respetó la diputada Alexandra Fernández.

En una comparecencia ante los medios, con motivo de una visita a Vigo, Villares ha proclamado que En Marea está "preparada" para "asumir el reto político" de una nueva cita electoral.

De hecho, ha indicado que el máximo órgano de decisión entre plenarios aprobará este sábado el calendario de primarias para elegir a los candidatos al Congreso y al Senado, y "hacer frente a esta situación". No obstante, ha matizado que este escenario era una "hipótesis de trabajo" que En Marea manejaba "desde hace tiempo".

Preguntado por los cuatro diputados que votaron a favor de los Presupuestos Generales del Estado, Villares ha zanjado la cuestión apuntando que "la legislatura está acabada y ahora "lo que toca es la composición política de una oferta que sea defendida por diputados y diputadas que crean en esa oferta".

Así, el portavoz de En Marea ha incidido en que "para eso se hacen las primarias" y ha señalado que las personas que se candidaten "deberán aclarar sus principios políticos" en defensa de Galicia. "En Marea tiene tres ejes, el democrático, el social y el nacional, que deben estar presentes", ha añadido.

A preguntas de los medios, sobre si En Marea concurrirá a las elecciones en solitario y si habrá pacto con Podemos, Villares ha afirmado que el partido se presentará "como formación propia". Además, ha recordado que En Marea es un "espacio político plural y diverso que acoge la doble militancia, pero de adscripción individual".

A ese respecto, ha invitado a "compañeros y compañeras", aunque militen "en otras fuerzas políticas", a "participar activamente" en el proceso de primarias y en la conformación de candidaturas.

Califica de "acto de odio" el de Casado y Feijóo en Vigo

Con respecto a la convocatoria de elecciones, Luís Villares ha recordado que En Marea ha mantenido, durante la negociación de los Presupuestos, los principios recogidos en su agenda gallega del cambio, que el PSOE "no quiso aceptar", lo que llevó a "decir un no rotundo" a los PGE.



Por otra parte, Luís Villares se ha referido al acto que, este jueves, reunió en Vigo a Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo, y que calificó como "acto del odio". "Vimos a Feijóo y a Casado hacer votos por un pacto con la extrema derecha", ha lamentado, y ha advertido de que "no se puede estar con Galicia y con la Falange al mismo tiempo, con la igualdad y con el machismo al mismo tiempo, defender Galicia y pactar con los que quieren la supresión de la Comunidad Autónoma".