Empresas galegas desenvolven máscaras reutilizables

Empresas galegas comezaron a investigar tecidos para desenvolver máscaras reutilizables ante a escaseza de material de protección para evitar contaxios por covid-19 e urxiron que se habiliten vías para a súa homologación.

Mentres o Goberno central non descarta recomendar o seu uso a toda a poboación e o Centro Europeo de Prevención e Control de Enfermidades aconséllao en espazos pechados e concorridos, profesionais sanitarios acusan a falta de material, o que levou a desenvolver iniciativas para dar resposta ao incremento da demanda.

En concreto, distínguese entre máscaras cirúrxicas, que evitan que o usuario contaxie ás demais persoas e son usadas pola maior parte da poboación, e as que dispoñen de sistema de filtrado (FFP1, FFP2 ou FFP3). Estas últimas actúan como barreira en ambas as direccións e son empregadas en centros sanitarios.

Así o apuntou en declaracións a Europa Press o director técnico de Ibérica de Esponjas Vegetales, Juan Carlos Mascato, quen sinalou que a súa empresa traballa no deseño de máscaras vexetais de protección facial para persoal sanitario. Esta iniciativa busca evitar a retención de humidade na zona da boca e o nariz que xera a respiración en máscaras sintéticas.

Para iso, esta empresa radicada en Caldas de Reis utiliza a materia prima da que dispón para cultivar esponxas vexetais para uso cosmético. Así, tras a chamada da Axencia Galega de Innovación (Gain) da Xunta para identificar solucións que combatesen a propagación do covid-19, comezáronse a desenvolver distintos prototipos.

Neste sentido, Juan Carlos Mascato concretou que os traballadores de Ibérica de Esponjas Vegetales crearon catro modelos de máscaras de distinto grosor termorresistentes até 120 graos co obxectivo de permitir a súa reutilización.

HOMOLOGACIÓN

Aínda que se analizaron os distintos tipos de máscaras que se comercializan, o director técnico sinalou que a falta de organismos que certifiquen os tecidos desenvolvidos dificulta a súa produción en serie. "Non sabemos como dar o seguinte paso para que se poidan homologar", recoñeceu á vez que insistiu en que Ibérica de Esponjas Vegetales non se expón lanzar un produto ao mercado "sen certezas de que é adecuado".

Así mesmo, Mascato lamentou que as administracións públicas optasen por importar este material desde outros países en lugar de por potenciar o seu desenvolvemento en España, onde, segundo asegurou, o tecido industrial dispón de capacidade para iso.

INVESTIGACIÓN

Ademais, AMSlab comezou a realizar unha investigación sobre un novo tecido lavable a alta temperatura que podería permitir a súa desinfección co obxectivo de utilizalo na elaboración de máscaras e alargar a súa vida útil.

Así, esta compañía integrada no Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) realizou ensaios microbiolóxicos para verificar a desinfección do material, que, se resultase efectiva, permitiría reducir o investimento nestes produtos dun só uso.

Nesta liña, o director xeral desta empresa química lucense, Manuel Lolo, sinalou a necesidade de que todos os sectores se impliquen para combater a propagación do virus, ante o que definiu como "unha situación sen precedentes".

Neste contexto, Manuel Lolo subliñou que a empresa busca desenvolver novas solucións que se porán a disposición das administracións co obxectivo de colaborar na diminución do impacto do coronavirus. Así, explicou que AMSlab traballa para que o seu proxecto finalice "no menor tempo posible".

Pola súa banda, o Colegio Hogar Afundación comezou a elaborar máscaras homologadas, das que 22.000 xa foron doadas ao Servizo Galego de Saúde (Sergas). Así, o ritmo da produción, iniciada o 20 de marzo tras recibirse a validación de seguridade sanitaria, incrementouse até elaborarse 200 máscaras cirúrxicas por hora. Tamén se produciron 5.000 pantallas faciais para persoal sanitario.

Para levar a cabo este proxecto, organizáronse dúas quendas de traballo diario integradas por docentes, persoal de administración e servizos (PAS) e exalumnos do Colegio Hogar. Tamén se contou coa colaboración de distintas empresas que puxeron a súa maquinaria a disposición do centro, como SignTronic, Siser, Framun Techno, Tajima, Roland DG e Delikia.

Adicionalmente, fontes de Sociedad Téxtil Lonia explicaron que esta participa na elaboración de máscaras para traballadores da industria alimentaria dada a demanda rexistrada. O feito de que as esixencias sexan menores neste sector que no sanitario facilita a utilización de materia prima da propia empresa.

Esta compañía de Pereiro de Aguiar (Ourense) tamén confecciona batas para persoal sanitario de unidades de coidados intensivos (UCI) de hospitais do Sergas en coordinación con este último, que lle proporciona a materia prima.

ADQUISICIÓN

Paralelamente, distintas empresas da comunidade comezaron a adquirir máscaras e outros materiais de protección para doalos a centros hopitalarios galegos e residencias de persoas maiores.

A Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO), a Asociación de Bingos de Galicia (Abiga), Grupo Comar e Grupo Luckia importaron 5.000 máscaras desde China que se distribuirán en hospitais do Sergas. Estas entidades do sector do xogo tamén enviaron á Área Sanitaria de Ourense 55 protectores producidos no estaleiro Rodman Polyships.

Do mesmo xeito, doaron 900 protectores sanitarios impermeables e 300 carapuchas que serán distribuídas en residencias de persoas maiores da comunidade. Ademais, espérase que Ageo, Abiga, Grupo Luckia e Grupo Comar entreguen en Galicia 1.350 protectores e 300 carapuchas adicionais nos próximos días.

Mediante a súa loxística, Inditex trasladou a España máis de 35 millóns de unidades de protección sanitaria, entre achegas públicas, privadas e propias, desde o comezo da crise do Covid-19, segundo informou a compañía.

Así, esta empresa comprometeuse a adquirir e doar material por valor de 25 millóns de euros. Entre os produtos xa comprados e os que se adquirirán atópanse 300.000 máscaras N95/FFP2 e máis de 10 millóns de máscaras cirúrxicas, ademais doutros materiais de prevención como pantallas faciais, luvas, mergulladores protectores, batas cirúrxicas, xeles sanitarios, lentes e gorros.

ENTIDADES PÚBLICAS

Ao material de prevención que foi distribuído en Galicia por parte do Goberno central e ás adquisicións realizadas pola Xunta sumáronse doazóns realizadas por distintas empresas e institucións públicas.

A empresa naval Navantia entregou así á Área Sanitaria de Ferrol máis de 10.400 máscaras –das cales 150 son cirúrxicas–, así como outros produtos de protección.

A Universidade de Vigo (UVigo) doou así mesmo 3.800 máscaras de distintos tipos, case 100.000 pares de luvas e 1.000 batas desechables ao Sergas para combater a epidemia. Mentres, o Instituto de FP da Xunqueira 1 de Pontevedra cedeu á comisaría provincial de Policía 100 máscaras FFP1, 30 máscaras FFP2 e 150 máscaras cirúrxicas, así como outros produtos.