Empresas y centros gallegos se "hacen mayores" en el sector aeroespacial

La evolución del papel de Galicia en el ámbito de los aviones no tripulados, y viceversa, así como los retos que se le presentan a esta industria en el marco autonómico para el futuro son los ejes sobre los que giró el foro sobre el sector aeroespacial, un evento organizado por El Progreso en las instalaciones del diario y en el que participaron el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde; el responsable de la firma 3eData de Lugo, Marco Rubinos, y el Ceo de Aerocamaras -una empresa de Lalín líder en la formación de pilotos de drones- Jaime Pereira.

Los tres dibujaron un panorama esperanzador de cara a los próximos años y constataron que los centros tecnológicos y de conocimiento gallegos, así como las empresas radicadas en la comunidad, "se han hecho mayores" en el apartado aeroespacial. Muchos de ellos, de hecho, al abrigo del polo aeroespacial de Rozas, al que se le abre una nueva etapa de cara a 2026 de la mano de tres gigantes de la industria, Airbus, Telespazio y Babcock, firma esta última que ya estuvo presente en los orígenes del polo junto a los no menos grandes Indra y Boeing. En esta segunda fase, la tríada y la Xunta contemplan una inversión para las instalaciones de Castro de Rei de más de 300 millones de euros y la creación de 400 puestos de empleo.

"Estamos muy posicionados desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología vinculada a vehículos no tripulados", expuso Francisco Conde, quien concibe el polo aeroespacial como "una tractora en si misma para empresas y proyectos". Así mismo, el conselleiro inició su ronda de intervenciones poniendo sobre la mesa las dos direcciones en las que hay que continuar trabajando: "Tenemos que seguir desarrollando soluciones y diferenciarnos en un sector cada vez más competitivo".

Buscar la comercialización en un mercado más global

De esa competencia son buenos conocedores Rubinos y Pereira, que coinciden al establecer como reto más inmediato la comercialización, que pasa a su vez por un mayor esfuerzo por internacionalizarse y más penetración en un mercado cada vez más global. "Galicia debería ser un gran comercializador de sus propias empresas y de sus propios sistemas; aquí hay muchísimo potencial", explicó el responsable de Aerocamaras, a la vez que reconocía la importancia del polo como tractor para las empresas.

Ese guante lo recogió el conselleiro, pero precisó que para lograr esa comercialización de los productos que aquí se desarrollan y certifican es preciso "un esfuerzo de internacionalización". Conde no se quedó ahí y estableció un tercer reto de cara al futuro: la huella industrial, "que todo eso se fabrique en Galicia, cerrar el círculo", añadió.

Para eso, antes es preciso alcanzar una meta previa por parte de las empresas que generan soluciones tecnológicas en la comunidad: que acaben teniendo una penetración en el mercado suficientemente grande como para llegar a solicitar la capacidad de fabricar sus propios productos.

La actual normativa europea presenta barreras

Los dos empresarios participantes en el foro, conocedores del terreno en el que se mueve el sector de los vehículos aéreos no tripulados, también pusieron peros, centrados en las barreras que presenta la actual, y relativamente reciente, normativa europea. "Ahora mismo este sector tiene atrancos desde el punto de vista administrativo, estamos en el primer año de la nueva normativa europea, por lo que estamos adaptándonos a comercializar servicios fuera", expresó Marco Rubinos, cuya firma está trabajando actualmente con la Agencia Europea de Medio Ambiente para la monitorización de la biodiversidad, un proyecto por el que les han concedido cinco millones de euros y en el que colaboran socios europeos y africanos. De hecho, apunta, "seguramente en África tengamos más posibilidad de comercialización en el sector privado".

Para mitigar ese impacto negativo de la normativa, él y su homólogo en Aerocamaras, empresa que mira hacia Latinoamérica porque "allí sí podemos ejecutar esta tecnología, pero legalmente aquí no estamos preparados", presentaron una apuesta común: traer a los interesados en los proyectos que se desarrollan en Galicia a la propia Galicia. "Eso marcaría la diferencia, sentenció Pereira, "que vengan a ver los productos en un entorno de prueba real, que los drones vuelen y no estén en un stand", idea que Rubinos refrendó con una propuesta nada descabellada: organizar eventos, exhibiciones y jornadas demostrativas en Rozas.

Conde se llevó bajo el brazo también esta proposición con compromiso de "poner más palancas" desde la Administración autonómica para atender a las crecientes demandas de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Un sector en el que Galicia consiguió hacerse hueco, entre los grandes y a nivel mundial, en menos de una década.

El polo de Rozas, un creador de sinergias reconocido

Francisco Conde relató su experiencia en Miami, la cuna del sector aeroespacial, a donde la Xunta llevó hace algo más de una semana la idea del polo, un esfuerzo necesario, según el conselleiro, si lo que se busca es la consecución de la comercialización. "Tenemos que acompañar a las empresas a ámbitos que permitan que se conozca su tecnología y sus capacidades, que puedan dar pie a la comercialización", detalló el vicepresidente primero.

Desde 3eData fueron rotundos y Rubinos no dudó en asegurar que el polo de Rozas es una iniciativa que fuera genera "envidia". "Tenemos colaboradores en el sur que nos dicen 'pero, ¿cómo tenéis esto aquí?', y están intentando convencer a su administración", relató, "y lo mismo los asturianos en el sector forestal; miran cómo se están formalizando aquí los trabajos de control de plagas o el control de plantación de eucalipto".

"En Latinoamérica desde luego que lo conocen", zanjó Jaime Pereira, empresario a quien xu experiencia -Aerocamaras arrancó en el año 2012- le permite asegurar que "muchas de las empresas con las que trabajamos hoy en día no las hubiéramos conocido sin proyectos como la Civil UAVs Initiative o el BFaero", como tampoco habrían tenido la posibilidad de explorar mercados "en México, en Colombia, en Estados Unidos...", enumeró.

De nuevo Rubinos, cuya empresa trabaja con Indra en la instalación de sensores en los equipos de la multinacional, reconoció que "yo antes esa puerta no la tenía abierta", por lo que valora las colaboraciones que surgen bajo el paraguas del polo aeroespacial.

La Xunta añadirá a su cartera de servicios cinco programas

De ese particular ecosistema que gira alrededor de las instalaciones ubicadas en plena comarca de A Terra Chá, cuya primera fase (2015-2021) supuso la participación a que 50 pequeñas y medianas empresas y centros tecnológicos y de conocimiento, han salido cinco soluciones que en un futuro inmediato se incorporarán a la cartera de servicios de la Xunta de Galicia, concretamente a las consellerías de Medio Rural, do Mar y de Infraestruturas. "Vamos a utilizar vehículos aéreos no tripulados, drones, para la recogida de pruebas de agua, para la prevención de incendios...", anunció el conselleiro de Economía, al tiempo que incidía en que es el modelo de compra pública innovadora -la que rige el polo aeroespacial- quien "permite ese desarrollo tecnológico".

Un modelo que Conde define como "un facilitador para que las empresas vean que hay una oportunidad de desarrollo tecnológico, de diferenciación e, incluso, de comercialización" y que da pie a que empresas tractoras como Airbus firmen un contrato con la Xunta en el que ambas se encuentran en igualdad de condiciones. La multinacional está obligada a invertir si pretende recibir la partida pactada por el organismo público.

Durante lo poco que queda de año se prevé incorporar alguna de esas soluciones a la cartera de servicios del gobierno autonómico, avanzó Conde, quien habló además del programa despliegue, al que se destinan tres millones de euros con el objetivo final de que las soluciones adoptadas se integren en el sistema informático centralizado.

En este sentido, Francisco Conde también se refirió a lo que reciben las empresas creadoras de estos productos: "Es muy importante que una Administración como la Xunta de Galicia incorpore a su cartera de servicios una determinada tecnología, es su mejor carta de presentación", apostilló.

Del sector militar al sanitario, medioambiental o agrícola

Las capacidades que ya había instaladas en Galicia antes de concebir el polo fueron las que permitieron el despegue de Rozas. De no existir, la proyección del sector aeroespacial no sería una realidad en territorio gallego. "Cuando haces balance, es una satisfacción enorme ver que efectivamente había capacidades y que se han hecho mayores; es un ecosistema muy amplio que, en algunos casos, se desarrolló en la Civil UAVs Initiativa y, en otros, se desarrolló en paralelo", apuntó Conde.

Y entre todas las soluciones, surgidas de unos u otros lados, sus destinos son variados. Rubinos lo resume: "Todo aquello que quieras ver desde la distancia es susceptible del uso de drones acuáticos, subacuáticos, terrestres, aéreos...". Y los sectores que los reclaman también son múltiples, desde el sanitario hasta el agrícola, pasando por el de emergencias, el forestal o el de investigación. También el militar, en el que Aerocamaras ha puesto un pie de la mano de Arteixo Telecom en una línea "muy interesante", que pasa por escenarios como el rescate de una persona o la implementación del servicio en playas para hacerlas más seguras.

"Es una realidad, no como hace tres o cuatro años, que se apostaba pero se dudaba de las posibilidades", reconoció Pereira, quien agradece la aportación del conocimiento para convertir un mero "vehículo o plataforma que no sirve para nada" en una herramienta que mejora tiempos y costes y reduce riesgos, los tres parámetros que, según el fundador de Aerocamaras, "evaluamos siempre antes de meternos en un proyecto". A esa lista sumó, en su siguiente intervención, la mejora de la calidad del dato. Así, relató su experiencia en la refinería de Repsol en Cartagena, en la que trabajan desde hace nueve meses.

Jaime Pereira explicó que "ya hemos hecho todo tipo de trabajos y nos han ido desviando de la inspección hasta abarcar la seguridad de la planta". Así, sus drones sirven para elaborar un plan de riesgos, reforzar la vigilancia o realizar una inspección en el interior de una chimenea.

Formación: empresarios y Xunta de Galicia elogian el trabajo de CIFP As Mercedes

Francisco Conde, Jaime Pereira y Marco Rubinos elogiaron el trabajo que se desempeña desde el Centro Público Integrado de Formación Profesional (CIFP) As Mercedes, de Lugo, donde advierten de la presencia de "profesionales muy buenos".

El responsable de 3eData fue el encargado de sacar el nombre del centro educativo lucense a la palestra. "Colaboramos con ellos y la experiencia fue muy gratificante, con profesionales que tienen unos conocimientos específicos que en una ciudad como Lugo creo que no había", relató a modo de petición para el futuro: "Tener profesionales que te den respuestas rápidas y fáciles en un entorno cercano es algo a tener en cuenta, ojalá algún día en Rozas haya una lista de empresas que den servicios específicos", añadió.

Su homólogo lalinense coincidió al hablar de As Mercedes y subrayó la "importancia que tiene no solo la mecánica del dron, sino la programación, el control, el pilotaje especializado... ". De hecho, su firma es la líder en formación de operadores de drones, una línea que mantienen con el objetivo de generar oportunidades en Galicia. "Necesitamos programadores, nuevos perfiles que no existían y se han ido creando durante estos años", enfatizó, al tiempo que puso un ejemplo: "Drones taxi sí, pero ¿quién los pilota, los programa y los mantiene?".

El conselleiro corroboró las afirmaciones de sus compañeros de foro y alabó la labor de los centros de FP, posgrados o ingenierías de la comunidad. "Es talento que necesitas a lo largo de toda la cadena", señaló.