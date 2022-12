Empresarios del ocio nocturno alerta de que se dispararán las fiestas ilegales en fin de año

El presidente de la Federación Gallega de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga), Samuel Pousada, ha denunciado este martes en Vigo que las previsiones auguran que el número de fiestas ilegales "aumentará en un 50% durante las noches de fin de año y Reyes" en comparación con el año pasado.

Pousada ha asegurado que el número total de fiestas ilegales que se prevén en toda Galicia en ambas noches sea de unas 900, "entre el 80% y el 85%" de ellas en la noche de fin de año. Por provincias, Fesdiga estima que unas 300 serán en Pontevedra, otras tantas en A Coruña, 150 en Lugo y otras 150 Ourense.

"Este año estamos notando un aumento significativo de las fiestas ilegales. Hay euforia y ganas de recuperar el tiempo perdido", ha advertido.

Para evitar las fiestas ilegales, Pousada ha pedido nuevamente un plan de prevención, solicitado ya a finales de noviembre. "Las cosas requieren un plan preventivo. No se puede acabar con el intrusismo o con la competencia desleal un día antes. Es imposible. Las cosas requieren detectarlas con mucha antelación", ha señalado.

Pousada también ha apelado a que todos los ayuntamientos revisen, controlen y miren quienes van a hacer una actividad extraordinaria, ya que "para realizar este tipo de fiestas se necesitan de mayores medidas". "Hay una tendencia a no dar de alta a camareros, a no cumplir con las medidas de seguridad y no tener los seguros pertinentes para realizar estas fiestas. Eso supone un riesgo muy elevado", ha cuestionado.