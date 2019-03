Os empresarios denunciaron que 35 ambulancias sufriron "sabotaxes" nas últimas 24 horas e pediron á Xunta "mecanismos" para "garantir o servizo" tras o "agravamento" da folga do sector, coa que os traballadores reclaman melloras laborais e salariais.

A través dun comunicado, a Federación galega de empresarios de ambulancias (Fegam) asegurou que as "últimas 24 horas foron un pesadelo para os empresarios" que "tiveron que xestionar, reorganizar e substituír de madrugada até unha trintena de vehículos sanitarios para evitar que a cidadanía pague as consecuencias dos ataques sufridos".

En concreto, a Federación relata "sabotaxes" nas ambulancias, principalmente, de Vigo e Baixo Miño e afirma que a "base viguesa de Ambuibérica foi achandada por descoñecidos", aos que responsabiliza de "inutilizar as cámaras de seguridade con pintura", "esnaquizar equipamento", cortar cintos e picar "as rodas do catro ambulancias que había no interior, unha delas medicalizada".

Ante a "gravidade dos feitos", a patronal do sector advertiu que a "cidadanía xa se está empezando a ver afectada por estes actos vandálicos" e esixiu á Administración que "poña en marcha os mecanismos necesarios para garantir o servizo".

A Fegam critica que as sabotaxes das últimas 24 horas prodúzanse despois de que os sindicatos non aceptasen a proposta da empresa, que defende que expuña un incremento salarial en catro anos "superior ao 18,5%", e "decidisen romper de forma unilateral a mesa de negociación, ameazando con recrudecer as accións de folga".

A patronal sostén que a subida da 25,8% proposta polos traballadores é "imposible de asumir polos empresarios, moitos deles con serias dificultades económicas".

Ante o que definen como "un panorama de violencia", a Federación galega de empresarios de ambulancias sinala que "o diálogo cos traballadores resulta moi complicado".

Desta forma, remarca que "ata que cese a violencia contra as empresas e os propios cidadáns, a patronal ve difícil sentar de novo cos representantes sindicais".

"SABOTAXES" NAS ÚLTIMAS 24 HORAS. Os "ataques das últimas 24 horas", segundo informa a Fegam, foron contra ambulancias de Vigo, O Porriño, Mos, Baiona, A Guarda, Ponteareas, Cangas, Arbo, Tui, Redondela, Nigrán, Teixeiro, Melide, Ponteceso, Cerceda, Lalín, Boiro e A Coruña.

Todos os vehículos, precisa a patronal, sufriron a picada das catro rodas e a algúns tamén lles cortaron os cintos de seguridade. No caso do Porriño, inutilizaron o depósito de combustible, mentres que en Ponteareas "asperxeron cun extintor o interior".

A asociación lembra que Galicia conta con ao redor de 600 ambulancias repartidas por todo o territorio, con máis de 1.600 traballadores, prestando servizo nas mesmas.

"Todos estes vehículos e todo o seu persoal dependen dos empresarios que conforman a Federación galega", apunta como conclusión o colectivo empresarial.