La empresa familiar reclama más apoyo institucional para captar inversión del exterior

Galicia, con casi 250.000 compañías, representa el 7,5% del tejido empresarial español, pero sin embargo solo capta el 0,8% de la inversión extranjera, que en cambio pone su foco en Madrid —sobre todo—, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Es la conclusión de un completo informe presentado este jueves por la Asociación Galega da Empresa Familiar (Agef) en su vigésimo segunda asamblea general de socios, que tuvo lugar en Santiago, desde donde el sector lanzó una petición unánime a la Administración: un mayor esfuerzo en promocionar Galicia en el extranjero como la región próspera que es para invertir. Consideran los empresarios que el potencial está ahí, y los datos lo avalan, pero falta cartel.

Uno de los principales receptores del mensaje estaba en el propio acto y recogió el compromiso. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, loó además la "resiliencia" de la empresa familiar, que estaba encarnada por primeros espadas de firmas como Norvento, Altia, Pérez Rumbao o Grupo El Progreso, representado por su consejera delegada, Blanca de Cora García Montenegro.

Ante todos ellos, y también del exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, invitado de lujo del encuentro, el presidente de la Agef, Víctor Nogueira, reflexionó, siempre respaldado por cifras, sobre la reducida tasa de inversión internacional en el tejido productivo gallego. "As empresas familiares consideran que Galicia ten capacidade para pasar de captar 240 millóns ao ano [la cuantía invertida en 2021] a unha media de 1.150", explicó el también presidente de Grupo Nogar.

Y mostró el camino: "Non é un problema de apertura da economía galega. Temos que poñer a Galicia no mercado do investimento internacional e seducir aos inversores con facilidades, axilidade e menos burocracia". Al mismo tiempo, ofreció la "cooperación" de la asociación que dirige "para afrontar ese reto, que permitirá crear empresas, emprego e riqueza".

EL PUNTAL DE LA ECONOMÍA. A renglón seguido, Nogueira destacó el papel de la empresa familiar en la economía gallega en general —el 92,4% de las firmas asentadas en la comunidad son de carácter familiar—, y durante la pandemia en particular. "As empresas familiares, case sen apoio, conseguimos manter o 93% dos nosos empregos durante a crise do covid e, no que vai de ano, creáronse 1.064 empresas".

Con todo, reivindicó que "se axilicen e concreten os apoios dos Next Generation". colaboración de la xunta. Toda vez que es el Gobierno central el que tiene más competencias sobre los fondos europeos, Rueda aludió a medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico "para facilitar a vida das empresas familiares, como son as bonificacións fiscais para transmitir un negocio". Además, recordó un paquete aprobado horas antes, en el Consello, que destina 30 millones a "internacionalización e dixitalización" de las firmas. "A empresa familiar encarna esa Galicia afectuosa e tamén competitiva, próxima sen renunciar a ser global", concluyó.