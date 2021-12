Una empresa de Caldas logra patentar estropajos y esponjas con "ADN galego"

Esponjas de fibra natural con denominación de origen de Caldas de Reis. Esto es lo que ofrece Ibérica de Esponjas Vegetales, una empresa sita en el concello pontevedrés y que acaba de conseguir la patente en la Unión Europea para el "ADN galego" que ha desarrollado de la luffa, con la que pretenden ofrecer productos más ecológicos que permiten reducir el vertido de microplásticos al agua.

"A maioría de esponxas e estropallos están feitos con materiais sintéticos. Co uso, vanse desgastando e rompendo en anacos que pasan polo desaugadoiro e convértense en microplásticos que acaban no mar. Por iso pensamos en obter fibras vexetais para a substitución dos plásticos nestes produtos", explica en un comunicado Juan Carlos Mascato, director técnico de esta firma "pioneira" en la fabricación de esponjas vegetales de uso cosmético y estropajos de cocina ecológicos a partir de esta planta originaria del sureste asiático y perteneciente a la familia de las cucurbitáceas —como la calabaza, el melón o el pepino—.

En la actualidad, Ibérica de Esponjas Vegetales cuenta ya con la patente en China y Canadá y está pendiente de obtenerla en EE UU para esta variante genética propia que les permite obtener "unha planta moi produtiva, de gran tamaño", que produce fibra con distintos grados de intensidad, adaptándola a su uso incluso sobre pieles sensibles o con una enfermedad cutánea.

La compañía prevé producirla en serie por primera vez en 2022 en unas instalaciones que cuenta con tener ampliadas "a mediados do vindeiro ano", incrementando "entre 50 e 100" los puestos de trabajo de la empresa a fin de atender una demanda "repartida polos cinco continentes". La firma, que tiene plantaciones en Galicia, en Portugal, Colombia y Egipto, ensaya además cultivos "arredor do mundo, desde América do Sur a África central".