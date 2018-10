Empregados bancarios admiten as irregularidades na trama das 5 Jotas

Varios empregados de sucursais bancarias de Vigo admitiron este luns ter cometido delito de falsidade en documento mercantil en relación coas irregularidades da coñecida como trama das 5 Jotas, cuxo xefe, José Manuel Costas, insistiu ante a xuíza en que a maior parte de directores, subdirectores, interventores e caixeiros dos bancos consentíanllo "todo", posto que os seus movementos de grandes cantidades de diñeiro axudaban ás oficinas a cubrir os seus obxectivos e aos empregados a "ascender".

Este luns sentáronse no banco dos acusados, no xulgado do Penal número 1 de Vigo, José Manuel Costas e 11 empregados de sucursais de La Caixa, BBVA, Banco de Galicia e Banesto, acusados pola Fiscalía dun delito continuado de falsidade en documento mercantil, por promover ou consentir operacións bancarias irregulares.

Así, supostamente permitíaselle ao administrador do grupo 5 Jotas abrir contas bancarias a nome doutras persoas sen o coñecemento ou consentimento destas. O propio José Manuel Costas falseaba as firmas dos supostos titulares, e realizaba ao seu antollo movementos de ingreso e reintegro de grandes cantidades de diñeiro, incluíndo cheques e pagarés, en todas as oficinas, salvo no caso da sucursal de Banesto, onde as cantidades eran moi inferiores.

Cinco dos empregados bancarios acusados (os das sucursais da Caixa e BBVA), ademais do propio Costas, recoñeceron os feitos, polo que previsiblemente o ministerio público modificará a súa petición de penas. Así, o Fiscal reclama inicialmente dous anos e medio de prisión para os traballadores das sucursais, pero fontes xurídicas apuntan que, para aqueles que recoñeceron os feitos, a pena reducirase a 9 meses de prisión. No caso de José Manuel Costas, corresponderíalle unha pena de dous anos pero dado que acumula unha infinidade de condenas por esta trama (hai máis de 80 sentenzas, e aínda quedan contorna a unha decena de xuízos por celebrar), e o máximo que se lle pode impor é o triplo da condena máis alta, 6 anos de cárcere, o Fiscal declara que non se lle impoña pena efectiva porque está "esgotada a punición" por ese delito continuado.

O xuízo que comezou este luns en Vigo é o primeiro no que Costas está presente despois de ser detido en Portugal, en xuño pasado, após unha fuga de dous anos.

OS DIRECTIVOS DE BANCO DE GALICIA E BANESTO NEGAN OS FEITOS. Pola súa banda, os directivos acusados do antigo Banco de Galicia (agora Banco Santander), así como as do Banesto (agora tamén do grupo Santander) negaron os delitos que se lles atribúen.

Os empregados de Banco de Galicia sinalaron todos á mesma persona, un traballador da sucursal que facía os labores de caixeiro. No entanto, o interventor C.M.C.M., recoñeceu que había unha "confianza excesiva" en José Manuel Costas e, no momento en que un dos empregados romaneses do grupo se dirixiu ao banco para alertar de que non autorizara unha conta ao seu nome, canceláronse todas as contas abertas polo empresario vigués. "Aí démonos conta de que Costas nos enganara", xustificou.

No caso da oficina de Banesto, situada en Teis, as traballadoras acusadas sinalaron que os movementos de diñeiro realizados nas contas dos traballadores das 5 Jotas eran "irrelevantes" por tratarse de cantidades moi pequenas. Así, tratábase de pequenos ingresos para satisfacer as cotas de autónomos deses empregados e, de feito, o propio Costas, proclamou ante a xuíza que esa sucursal e esas acusadas "non teñen nada que ver" coa trama fraudulenta.

DECLARACIÓN DE COSTAS. Con respecto ao resto de acusados, o administrador das 5 Jotas insistiu en que fixo operacións bancarias con eles, que coñecían a súa actuación e consentíanlle "todo": abrir contas a nome doutras persoas, realizar movementos ao seu antollo, e outras irregularidades. "Nós moviamos moito diñeiro, a eles víñalles ben, cubrían as súas costas, tapaban os seus ocos e ademais, ascendían", aseverou.

Segundo José Manuel Costas, todos os acusados estaban ao tanto de como se manexaba e sabían que, aínda que as contas estaban a nome dos seus empregados, o diñeiro era del. "Os titulares das contas nunca me acompañaban, ían eu, e ás veces asinaba tacos enteiros", engadiu.

A MAIOR FRAUDE FISCAL EN GALICIA. José Manuel Costas é considerado o xefe da trama de fraude fiscal máis importante destapada en Galicia e, após unha sucesión de condenas e máis de 80 xuízos celebrados, volveu a sentar no banco dos acusados despois de estar fuxido dous anos —entre xullo de 2016 e xuño de 2018—.

Ademais das irregularidades en operacións bancarias polo falseamiento de documentos mercantís, o grupo 5 Jotas está vinculado á emisión de facturas falsas para diferentes empresas e estímase que a fraude á Facenda Pública rolda os 11 millóns de euros —a facturación do grupo alcanzou os 150 millóns—.

Nesta complexa causa, na que tamén estiveron involucrados varios familiares de Costas, a maior condena recaeu sobre o responsable dunha das empresas implicadas, a consultoría Darzal. Así, un xulgado vigués condenou ao seu responsable a 26 anos e medio de cárcere por un delito continuado de falsidade en documento mercantil e delitos contra a Facenda Pública.