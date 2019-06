Los empleados públicos suben en Galicia en sanidad y justicia, pero bajan en educación

La Consellería de Facenda ha corregido los datos del Ministerio de Política Territorial al asegurar que el personal de la Administración autonómica a 1 de enero creció hasta los 87.315 efectivos, 320 más que el año anterior.

En un comunicado, Facenda explica que esta cifra no coincide con la publicada este lunes por el ministerio en el boletín del registro central de personal, "dado que este boletín no computa desde 2016 el personal funcionario docente en periodo de prácticas después de superar la correspondiente oposición". Por esta razón, según apunta, las cifras referentes a Galicia "no permiten realizar comparativas homogéneas con años anteriores".

El mayor volumen de efectivos públicos en la Xunta se concentra en el área de instituciones sanitarias, según destaca la consellería. El número de empleados dependiente de la Xunta en la sanidad pública asciende a 35.136 efectivos, con un incremento, de acuerdo con sus cálculos, de 592 trabajadores respecto a un año antes.

"Con este aumento de personal -del 1,7%-, la cifra de efectivos en la sanidad pública de Galicia es la más elevada de la historia, superando la cifra del año 2009", reivindica.

En la enseñanza, los datos de la Xunta "muestran que la plantilla en los centros educativos se mantiene totalmente estable, ya que la disminución de efectivos es inferior al 0,2%".

Con el volumen de empleados públicos de la Xunta, de 33.877 personas, afirma que "se garantiza que Galicia siga siendo la comunidad con la mejor ratio profesor/alumno de toda España".

POR JUBILACIÓN. En cuanto al ámbito de consellerías, el número de efectivos desciende en 244 personas, una bajada que la Consellería de Facenda explica por el número de trabajadores que accede a la edad de jubilación, y cuyo ritmo de reposición, dice, "está siendo más lento como consecuencia de las tasas de reposición establecidas en la legislación del Estado".

Finalmente, en la justicia da cuenta de un incremento de 23 efectivos respecto al ano anterior.