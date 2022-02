El emotivo ruego de los compañeros de Janet: "Non deixedes de buscalos"

"Non deixedes de buscalos". Este es, también, el emotivo ruego de la comunidad educativa del IES Valle Inclán, que este viernes guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del Villa de Pitanxo. En su mente estaba, especialmente, Janet Okutu, alumna de 1º de ESO cuyo progenitor, Edemon Okutu, es uno de los desaparecidos en el naufragio. En la entrada del instituto, ante un gran lazo negro que simbolizaba el luto, se reunieron decenas de estudiantes y docentes. No faltó la representación municipal, encabezada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, con los ediles del BNG Carmen Fouces, Xaquín Moreda y Demetrio Gómez y los del PP Rafa Domínguez y Pepa Pardo.

Almudena Suárez, alumna de 1º de Bachillerato, leyó un sucinto comunicado para expresar "o noso sentimento compartido de apoio ás familias dos mariñeiros falecidos na traxedia do Villa de Pitanxo e para arroupar con este xesto de respecto e agarimo á nosa compañeira Janet e á súa familia pola perda do seu pai. Moitas grazas por acompañarnos neste silencio de dor. Non deixedes de buscalos", concluyó junto al vicedirector del instituto, Paco Suárez. Un emotivo aplauso puso fin al respetuoso minuto de silencio que siguió a la lectura.

#TragediaenTerranova ⚫ Emotivo minuto de silencio en el IES Valle Inclán. En el centro estudia Janet Okutu, hija de Edemon Okutu, una de las víctimas del #VilladePitanxo pic.twitter.com/uXfiX5fkfk — Diario de Pontevedra (@Diario_Pontev) February 18, 2022

DE PONTEVEDRA. Fernández Lores estuvo presente para "apoiar o sentimento de dor e preocupación " y también de "demanda de máis información e de continuar a búsqueda ata que apareza o último dos falecidos desta catástrofe ", manifestó tras el acto.

El alcalde explicó que tras ponerse a disposición de otros alcaldes, "por último nos enteramos que tamén había mariñeiros que vivían en Pontevedra", caso de Edemon Okutu y de Rogelio Franco Damazo Cuevas, vecino de la calle Frei Xoán de Navarrete, cuyo cadáver fue el primero en ser identificado tras llegar este viernes a puerto. "Queren enterralo en Perú", explicó tras hablar con su viúda. "Chamei esta mañá a familiares. Falei coa nena Janet e coa súa nai, Francisca, e tamén coa muller de Damazo, para poñer o Concello a disposición do que fixese falta. Elas teñen falta de información e están pendentes de que as chamen para ir recoñecer os cadáveres, no caso de que non sexan desaparecidos".

Así, transmitió que la familia Okuto llevaba tres años residiendo en Pontevedra y que Janet tiene un hermano de apenas seis meses y otro en Ghana, cuyo traslado a Galicia se estaba tramitando. "Solidarízome coa postura das familias, co dereito que teñen á búsqueda dos corpos". Lores entiende que "se poida parar a búsqueda por cuestións meteorolóxicas ", pero no definitivamente. "Hai que seguilos buscando pola vía que sexa. Os seus familiares teñen dereito a poder despedirse dignamente".