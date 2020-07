¿Qué medidas se aplicaron para garantizar la seguridad en los colegios electorales?

Aprobamos un protocolo de seguridad informado por el comité clínico, por expertos sanitarios y por Saúde Pública, que recoge un catálogo completo de medidas de seguridad para las elecciones de este domingo. Estas medidas son organizativas y de protección individual y colectiva de todos los ciudadanos y de todos los miembros de las mesas. Consisten básicamente en que todos los locales fueron inspeccionados por representantes de la Administración con formación ténica y formación en prevención de riesgos laborales y se comprobó la compatibilidad del colegio electoral con las medidas sanitarias. Todos los locales fueron revisados y declarados conformes.

¿De qué manera se organizará la entrada y salida de los ciudadanos de los colegios electorales?

Tenemos cartelería instalada en los locales electorales con pegatinas en el suelo que marcan los flujos de circulación que debemos seguir los ciudadanos y las zonas de espera para garantizar la distancia de seguridad con los votantes que nos preceden. La cabina de votación no va a tener la cortina de acceso, va a estar retirada o corrida en todo momento para que no haya que tocarla, para garantizar el secreto de voto lo que hemos hecho es orientar esta cabina en el sentido contrario a la visión de los demás ciudadanos: se garantiza así el secreto de voto y a la vez que no haya que tocar la cortina.

También se evitará el contacto en todo momento.

Sí. Para evitar el contacto con el DNI o el documento de identifación que presente el ciudadano, habrá una bandeja donde el ciudadano deposita su DNI y el presidente no lo toca, lo puede ver, puede acercarlo cogiendo la bandeja y nunca tocando el DNI. Además, en el interior del local todos tenemos la obligación de usar mascarillas en todo momento, nos desinfectamos las manos con el gel hidroalcohólico y a los miembros de las mesas los dotamos de mascarillas para toda la jornada, con recambios.

¿De qué manera garantizarán el cumplimiento de estas medidas?

Para comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad, para auxiliar y aconsejar a los ciudadanos, tendremos personal de control de acceso que va a recordar la obligación de estas medidas y también dará información sobre cuál es su mesa electoral o para ayudar a una persona con discapacidad, una mujer embarazada o alguna persona mayor que necesite auxilio; y también para facilitar ese acceso preferente.

¿Cómo será el sistema de limpieza y desinfección?

Tendremos una limpieza antes de empezar la jornada y a lo largo de la jornada tenemos varias para garantizar en todo momento la desinfección de las zonas que son de más posible contacto de ciudadanos, como puede ser la cabina de votación o la mesa donde están las papeletas y esas superficies donde puede haber más contacto.

¿Qué controles realizaron en los colegios electorales esta semana?

Comprobamos los locales electorales dotados con mobiliario, con la cartelería, con las urnas, con las cabinas... Vimos que todo se montó conforme a las prescripciones establecidas en el protocolo. E hicimos una segunda visita de todos los locales electorales para comprobar que cumplen con todas las medidas sanitarias. Con todo este catálogo de medidas, las revisiones, este personal de control y de acceso lo que hacemos es garantizar que sea totalmente seguro votar este domingo.

En el caso de que se descubra a alguien infectado, ¿cuál sería el protocolo a seguir?

Entendemos que una persona que tenga síntomas de la enfermedad lo que debe hacer es contactar con los teléfonos habilitados para atención al coronavirus y seguir las pautas que allí le indiquen. De todos modos, allí todos tenemos que usar mascarilla, todos debemos usar gel hidroalcohólico, todas las zonas de van a desinfectar... entonces no habría ningún riesgo.

En A Mariña, el núcleo de los rebrotes en Galicia, ¿los colegios cuentan con medidas más exhaustivas?

Todos los colegios tienen que seguir el protocolo y está pensado para el peor de los escenarios, todos los locales están dotados de medidas. Hay concellos donde no hay infectados ya desde hace muchas semanas y se van a aplicar estas medidas igualmente y son medidas de protección máxima; es decir, con estas medidas no hay ningún tipo de riesgo ni en A Mariña ni en ningún sitio.

En el caso de que fuese necesario confinar más territorios, ¿las medidas seguirían siendo las mismas?

Sí, porque los protocolos son de seguridad de máxima, son medidas de máximos y por lo tanto son perfectamente aplicables a un territorio donde haya un confinamiento, por esa razón no hay ningún problema.