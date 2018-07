Emilio Cao, o mozo galego condenado a tres meses de cárcere —que non terá que cumprir en prisión— por "atentado contra a autoridade" debido ao sucedido durante unha manifestación das Marchas da Dignidade en 2014, denunciou que o veredicto deixa ver "a montaxe policial" que se creou ao redor do seu caso e o "reprimida e criminalizada" que está a protesta social en España.

O mozo de 22 anos valorou desta maneira a resolución xudicial do proceso polo que estaba imputado, que recibiu o pasado 25 de xullo e que o condena tamén a abonar unha multa de 200 euros. Así, un xulgado de Madrid identifica un "atentado contra a autoridade", aínda que non foi condenado aos cinco anos e oito meses de cárcere que pedía a Fiscalía por delitos de desorde pública, resistencia á autoridade e danos a un axente policial.

Despois de "catro anos de incerteza máxima" que lle impediron realizar a súa vida "con normalidade", Emilio Cao fixo un balance sobre a súa sentenza no que destacou que as testemuñas policiais "non se sostiñan baixo ningún concepto", á vez que censura que casos como o seu "buscan a docilidade por parte da poboación", algo que non acatará.

A LOITA SEGUE. A pesar de cualificala como unha "mala experiencia", Cao manifestou que non se arrepinte de nada nin ten "remordementos" polo sucedido, xa que non cometeu "ningún delito" e engadiu que "a loita seguirá". Ademais, agradeceu o apoio que recibiu por parte dos alcaldes de Pontevedra, Ferrol, Santiago, A Coruña e outros municipios como o do Carballiño, onde vive. Tamén mostrou o seu agradecemento ao grupo parlamentario En Marea, que dende que se deu a coñecer o seu caso, estivo involucrado para conseguir a absolución.