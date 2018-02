Emigrantes retornados de Venezuela piden "ayudas puntuales" a la Xunta

El presidente de la Federación Venezolana de Galicia, Manuel Pérez Vidal, ha pedido a la Xunta que siga el ejemplo del Gobierno de Canarias y otorgue "ayudas puntuales" a los emigrantes retornados del país latino que desde hace dos años no cobran su pensión.

En una entrevista concedida este domingo a RNE, Pérez Vidal ha alertado del "drama social" al que se enfrenta este colectivo, formado en su mayor parte por "personas de edad avanzada" que "no cobran su pensión desde hace dos años".

Así, ha reclamado a la Xunta que "haga gestiones" para que el Gobierno central considere la creación de "una asignación directa" para estas personas. Además, ha propuesto que, mientras esta solución no llegue, otorgue "ayudas puntuales" a los afectados.

Esta medida ya ha sido impulsada en la comunidad autónoma de Canarias, la región de España donde más grande es el colectivo de emigrantes en Venezuela, seguida por Galicia.

Manuel Pérez Vidal calcula que, a falta de datos reales, "unas 3.000 personas" de origen gallego retornaron desde el país latino el pasado año y alerta de que este número podría ser mayor en 2018 ante el "agravamiento" de la situación económica y social en Venezuela. "Es un éxodo", ha alertado.

Además, ha apuntado que "no solo retorna el pensionista" que no percibe su prestación, sino que lo hace acompañado de "toda su familia". "Están retornando a Galicia porque aquí hay ibuprofeno si te duele la cabeza y allí no lo tenemos", ha remarcado.