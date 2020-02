La Secretaría Xeral de Emigración ha desvinculado este viernes a la Xunta de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de ayudas a españoles en Venezuela en 2015 y 2016, y niega la supuesta intercesión del titular de este departamento, Antonio Rodríguez Miranda, para tratar de ocultar esta cuestión que constató el órgano fiscalizador.

La información publicada por medios como Praza Pública y ElDiario.es indica que Rodríguez Miranda habría formulado la posibilidad de ocultar la irregularidad detectada por Cuentas. Lo habría hecho durante una reunión en la embajada española de Venezuela, con la presencia del embajador, Jesús Silva, y el cónsul Juan José Buitrago, todos miembros del consejo de administración de la Fundación España Salud.

Atendiendo a la información publicada, la irregularidad afectaría directamente a Juan de San Genaro Santana (dirigente del PP de Canarias), responsable de la consejería laboral de la embajada, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, durante los años 2015 y 2016, y quien habría gestionado supuestamente la adquisición en el mercado negro de una cantidad indeterminada de dólares tras cambiar 300.000 euros que estaban destinados a ayudas de emergencia social para casos graves.

El informe de Cuentas, según lo publicado, señala que el importe correspondiente al cambio en aquellos años se habría entregado a la citada fundación, pero que la diferencia obtenida se habría destinado al pago de actividades de carácter electoralista.

Los grupos políticos de la oposición han pedido explicaciones por este tema. Asi, el PSdeG aseguró que tomará "todas las medidas necesarias", mientras que BNG y Grupo Común da Esquerda exigen la dimisión de Rodríguez Miranda.

Emigración asegura que el asunto "afecta al Gobierno central"

Fuentes de Emigración consultadas por Europa Press, por su parte, han esgrimido que este asunto ha sido fiscalizado por Cuentas y "afecta al Gobierno central". "La Xunta no tiene nada que ver", insisten.

DOS REUNIONES. Emigración ha insistido en que el órgano fiscalizado es una consejería laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, que no tiene "ninguna vinculación ni orgánica ni funcional con la comunidad". También remarca que no entra a valorar "la gestión hecha por un funcionario de la Embajada de España en Venezuela" porque la desconoce y que, no solo "respeta" sino que considera que "deben aplicarse de forma estricta los dictámenes y resoluciones" que, en este caso, emanan "del máximo órgano fiscalizador de cuentas y gestión económica del sector público.

Más allá, Emigración precisa que Miranda mantuvo dos reuniones institucionales —una con el embajador y otra con el cónsul—, que "no existió" un único encuentro con ambos, y que ambas fueron "públicas" y se centraron en asuntos de la colectividad. Niegan que el secretario xeral jugase cualquier papel de intermediación.

En cuanto a la Fundación España Salud, las fuentes de Emigración remarcan que fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que es una entidad radicada en Venezuela que "tiene por finalidad prestar atención médico quirúrgica y farmacéutica" a los emigrantes. "Es una entidad del Gobierno de España y financiada por este, con la que colaboran las comunidades con más emigrantes, como Canarias, Asturias o Galicia", zanjan.

Feijóo apunta a la campaña

Preguntado por las críticas de la oposición y, en concreto, por la petición de comparecencia que han formulado los socialistas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró "desconocer" el contenido concreto de la información y que, en todo caso, no le preocupa.



"Que un dirigente socialista le pida explicaciones al PP sobre Venezuela no deja de ser algo exótico. La campaña (electoral) no podía empezar con un humor tan potente como este. Ni sé de lo que me habla ni me preocupa en absoluto ninguna información. Si hay alguna cosa, el que la haya hecho tendrá que aclararla", esgrimió.