Emerxencias ve vulneración de la ley de espectáculos públicos en O Marisquiño

El exdirector general de Emergencias e Interior de la Xunta, Luis Menor, destacó este jueves que se incumplieron varios preceptos de la ley de espectáculos públicos de Galicia en la tramitación, por parte del Ayuntamiento de Vigo, de la autorización del Festival O Marisquiño.



Menor explicó en la comisión de investigación del siniestro del pasado agosto en el que más de 400 personas resultaron heridas que por la documentación aportada se infiere que la autorización del espectáculo público "más importante, o de los más importantes de Galicia", se tramitó como si fuera "una fiesta popular".



Se ha remitido a la autorización, por parte del área de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, de ocupación temporal de la vía pública a la organización del festival, y que, en rigor, "no se puede considerar una licencia municipal", que es lo que, ha recalcado, corresponde para un evento de esta envergadura.



Menor ha hecho hincapié en otros aspectos "sorprendentes" de dicha autorización, como que se ciñera a dos eventos concretos del festival, no a su totalidad, o que no se vinculara a la acreditación de la seguridad de las instalaciones, más allá de un informe de un técnico tras una inspección visual del montaje.



También ha llamado la atención sobre el hecho de que la autorización se tramitara como una declaración responsable firmada por el titular, además de que el solicitante del permiso lo hiciera un particular sin acreditar su vinculación con el promotor acreditado, la empresa Ulises Project SL.



Luis Menor ha tildado de "desconcertante, desde un punto de vista técnico", que el Ayuntamiento de Vigo "parece" que a quien autorizó fue a "una comisión de fiestas".



Ante las críticas de los diputados Xosé Luís Rivas (BNG) y Luís Villares (En Marea) a su primera intervención ha indicado que hubo "una buena respuesta" por parte de los servicios de emergencia, y ha añadido que el objeto de la comisión es "por qué se produjo el accidente y si se tomaron las decisiones adecuadas para evitarlo".

En todo caso, ha subrayado que el 112 "dio respuesta a todo lo que se le pedía" y que el Ayuntamiento de Vigo no pidió su colaboración para la instalación de un puesto de mando avanzado.



Es más, ha afirmado que con la corporación viguesa es "muy difícil, casi imposible" trabajar en la prevención y atención de las emergencias, y como ejemplo ha aludido que fue la única ciudad de Galicia que rechazó una furgoneta para transporte de voluntarios aportada por su departamento