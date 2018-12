Elévase a tres meses o período máximo de autorización para mariscar

O Diario Oficial de Galicia publicou este luns o plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2019, que establece o réxime necesario para que o marisqueo se desenvolva coas garantías dunha boa xestión do recurso. Ao amparo deste documento, xa en vigor, a Consellería do Mar aproba simultaneamente un total de 97 plans de explotación presentados polas entidades asociativas do sector, tres máis que o ano pasado.

A orde establece como novidade que o período de autorización da actividade marisqueira, que até agora era mensual, pode ser de até tres meses. Deste xeito, a partir de 2019 poden realizarse aperturas de desenvolvemento do plan de explotación para períodos mínimos dun mes e máximos de tres meses, o que "simplifica os trámites administrativos para as entidades asociativas do sector", indica a Administración galega.

O plan para o próximo exercicio prevé, ademais, a incorporación de 164 permisos de explotación para marisqueo a pé e de oito novas embarcacións coa modalidade de marisqueo á boia con vara. Este aumento sumar ao xa experimentado en 2018, no que se rexistraron 252 novos permisos de marisqueo a pé xeral.

Entre as novidades que inclúe a orde está tamén a aprobación do plan específico de explotación da Asociación de 'rañeiras' da ría de Arousa para os bancos marisqueiros de Lombos do Ulla, Cabio e O Bohído, durante un máximo de 151 días, entre os meses de xaneiro e abril e de outubro a decembro.

Mentres, a confraría de Arcade incorpórase ao plan específico das zonas de libre marisqueo da ría de Vigo na modalidade de embarcación, sendo así titular do plan para o ano 2019 xunto coa Asociación de marisqueo á boia Ría de Vigo e a confraría de Baiona.

O plan do ano próximo prevé ademais que a confraría de Fisterra volva poder explotar ameixa vermella ao amparo dun plan de explotación específico nos bancos sublitorales da praia de Langosteira.

CRUSTÁCEOS E ALGAS. En canto aos períodos autorizados para a captura de crustáceos, que establece cada ano este plan, está permitido extraer nécora do 1 ao 5 de xaneiro e do 1 de xullo ao 31 de decembro. No caso do bogavante, o período autorizado de captura vai do 1 de xaneiro ao 31 de marzo e do 1 de xullo ao 31 de decembro.

Mentres, a lagosta poderá extraerse entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro e o santiaguiño poderase capturar do 1 ao 5 de xaneiro e do 1 de outubro ao 31 de decembro. A maiores, a norma especifica que o conguito, o patulate e o cangrexo poderanse extraer durante todo o ano.

Co obxecto de facilitar a actividade marisqueira de recollida de algas cando a súa proliferación provoque efectos adversos na produción marisqueira, a orde recolle que a limpeza dos bancos marisqueiros, así como outros labores de semicultivo precisas para a mellora da produción, requirirán autorización e poderán realizarse durante todo o ano.

En relación aos poliquetos –empregados en pesca de recreo– o plan mantén que as entidades asociativas do sector que así o recollan nos seus plans de explotación, poden incluír zonas para que os titulares de licenzas de pesca marítima de recreo en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos ao día sen interferir na actividade extractiva.