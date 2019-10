"Electoralismo es un ministro que anuncia el Ave a Lugo para 2021 con las obras sin iniciar"

La Xunta garantiza que no habrá billetes del Ave a Galicia en 2020 y Adif, Fomento y Sánchez aseguran que sí. ¿A quién creemos?

Lo que dicen los técnicos y lo que puede ver cualquiera que se acerque a las obras es que hay muchos tramos sin vía. Se hizo mucho, pero queda mucho pendiente. Nosotros no queremos ni insultos ni promesas y menos en campaña; queremos la verdad. Quedan dos meses para finalizar el año, el plazo que nos dieron el presidente Sánchez y el ministro Ábalos para tener Ave en pruebas, y los técnicos son contundentes: es inviable. La puesta en marcha del tramo Zamora-Pedralba, que permitirá ahorrar 50 minutos, se retrasará a 2020, y por lo tanto el plazo de Galicia no se cumplirá. Así que pedimos al ministro que venga a dar información clara.

¿Se podría recuperar tiempo con más medios y voluntad política?

Siempre demandamos el máximo rendimiento en las obras del Ave, pero son obras complejas en las que hay que solapar actividades y los técnicos nos dicen que es imposible. En todo caso insisto: que venga el ministro, explique con claridad y argumentos la fecha que maneja y se acabaron las dudas.

¿No es muy electoralista que la Xunta presente su informe del Ave a las puertas del 10-N?

Electoralismo es poner la campaña electoral por delante de la verdad: un ministro de Fomento que viene a pedir el voto a Lugo como secretario de organización de su partido y dice que el Ave llegará a la ciudad en 2021 sabiendo que ni empezaron las obras. Eso es más electoralista que decir la verdad a los gallegos y no podemos ser cómplices. El Ave no es una demanda de la Xunta, sino de los ciudadanos, que quieren saber cuándo podrán usarlo.

¿A quién atribuye el retraso de la alta velocidad: a la parte política de Fomento o a la técnica de Adif?

A la política de Fomento, no hay ninguna duda. Valoramos y respetamos el trabajo de los técnicos de Adif. Nuestra crítica es a los representantes políticos, porque fueron Pedro Sánchez y José Luis Ábalos los que asumieron como suyas las fechas de Mariano Rajoy.

Que ya eran muy ambiciosas...

Eran ambiciosas, pero eran esas y las asumieron: acabar las obras a finales de este año. Y no es una crítica a técnicos y trabajadores, sino al PSOE español y gallego.

Las dos demandas fundamentales a Fomento de cara al Xacobeo 2021 son el Ave a Madrid y la autovía Lugo-Santiago

¿Hasta qué punto es grave que el Ave no llegue para el Xacobeo?

Nos preocupa muchísimo porque el Xacobeo 2021 es uno de los grandes objetivos en el que todos nos tenemos que volcar y la movilidad y el turismo no serán las mismas con Ave o sin él. Igual que no será lo mismo si tenemos autovía Santiago- Lugo o no. Por eso ambas demandas son fundamentales de cara al Xacobeo y sería una noticia muy perjudicial para Galicia que ni Ave ni autovía a Lugo llegasen a tiempo para 2021.

En Lugo ya se asume que su Ave no llegará ni para el Xacobeo 2027.

En la planificación del Ave a Lugo presentada en mayo de 2018 por el Gobierno de Rajoy, por cierto muy criticada entonces por la alcaldesa Lara Méndez cuando ahora la ve como buenísima, aparecían dos actuaciones diferenciadas. Una eran las variantes y la otra la actuación sobre la vía: plataforma, electrificación... En las variantes, que son las que realmente aportarán reducción de tiempo, no hay ningún avance y todavía están viendo cómo hacer el túnel de Oural. Y la actuación sobre la vía va bastante retrasada: ni un tramo en obras y el 86% pendiente todavía de licitar. Por eso cuando el ministro Ábalos promete el Ave lucense para 2021 sabemos que es un engaño; y él también lo sabe.

También está verde la conexión a Vigo por Cerdedo, ¿no?

Es una planificación que la Xunta demanda. A Abel Caballero le parece bien esperar 38 meses por un estudio hidrogeológico para esa obra, mientras que a nosotros nos gustaría que avanzase más rápido. Pero en todo caso lo que está claro es que para que la alta velocidad llegue a Vigo o a Lugo, primero debe llegar a Ourense.

La gestión gallega de la AP-9 es básica para corregir el desequilibrio en el Estado y que Galicia no se quede máis aislada

El retraso del Ave tiene una cosa positiva: más tiempo para acabar las estaciones intermodales.

Trabajando mano a mano con Adif, Fomento y los concellos dimos un gran salto con las intermodales así que por ese lado no habrá problema: si el Ave llega en 2020 nosotros tendremos listas por lo menos las estaciones de Ourense y de Santiago, que son la puerta de entrada a Galicia. Por eso insistimos: que se cumplan las fechas de la alta velocidad.

Otra carencia ferroviaria en Galicia la tenemos con los puertos: a los principales no llega el tren.

Dentro de nuestra propuesta para el corredor atlántico de mercancías, del que solo vimos un ‘power point’ presentado en unas fechas que no voy a comentar [justo antes del 28-A], apuntamos unas actuaciones imprescindibles: mejorar el tren de mercancías entrando por Monforte para convertir esa localidad en nodo logístico, la conexión por tren del puerto exterior de A Coruña y la salida sur de Vigo. El Ave gallego son pasajeros, pero no debemos olvidar las mercancías. En Punta Langosteira hay un proyecto aprobado y Europa solo espera que Fomento solicite financiación, pero hay un retraso que no entendemos. El tren al puerto de Ferrol está en obras. Y la salida sur de Vigo nos preocupa más porque el proyecto técnico sigue sin dar ese paso necesario. En cualquier caso, se trata de competencias de Fomento.

De coordinación aeroportuaria mejor no hablar. ¿Tiró la toalla?

No tiramos la toalla, pero no puedes coordinar a quien no se quiere coordinar. Estamos con el plan de transporte y cuando pedimos información a los concellos sobre las líneas que subvencionan y apoyan para hacernos una visión conjunta, pues no se nos facilita. Las competencias son de Fomento y es una asignatura pendiente de cara al Xacobeo, así que me gustaría recibir una propuesta de estos tres concellos, que ahora son todos del PSOE, que sería bienvenida y que la Xunta apoyaría.

Sobre lo que sí manejan plazos concretos es sobre el plan de transporte. ¿Cuándo se completará todo el mapa de autobuses de Galicia?

Empezamos en 2017 con un trabajo titánico, agotador, donde aprendimos muchísimo y demostramos que aquí hay equipo. En aquel momento no dejamos a Galicia sin transporte y ahora estamos en el proceso de modernización. Nuestra intención era activar la primera fase en agosto, pero será en enero, por el retraso de responder a cada uno de los recursos que presentaron las federaciones de transporte, que es a lo que estamos dedicando ahora nuestros esfuerzos. Así que en 2020 tendremos listo el transporte público que buscamos: útil, sostenible, económicamente viable y que ayude a las familias. Está contrastado el éxito del bus compartido, con 265.000 viajes sin ninguna incidencia, y del transporte a demanda, con el que damos todo tipo de facilidades a colegios, Anpas y padres para conciliar. Además, extenderemos la tarjeta Xente Nova a todos los menores de 21 años y a toda Galicia.

Con los aeropuertos no tiramos la toalla pero no se puede coordinar a quien no quiere; y es una pena de cara al Xacobeo

¿Y cómo avanza el transporte metropolitano?

A día de hoy están pendientes de sumarse Pontevedra y Ourense, así como la incorporación del Concello de Vigo. Pero en nuestro plan, lo que vamos a hacer es extender las ventajas del transporte público metropolitano a toda Galicia, rompiendo esa barrera que hay entre las áreas metropolitanas y el rural, que a partir de ahora pasará a disfrutar de todas las ventajas de este servicio: tarjeta con descuento en trasbordos, bonos para usuarios habituales... Se trata de igualar esas ventajas, romper la barrera metropolitana y atender la demanda del rural.

Independientemente de las subidas y bajadas de las estadísticas, la siniestralidad viaria es una preocupación recurrente. ¿Qué prevé la Xunta en la materia?

La seguridad vial es cosa de todos y un problema que no se va a resolver solo con un plan de infraestructuras. Es fundamental la concienciación y la educación de niños y mayores; el factor de las infraestructuras aquí influye poco, menos que otros.

¿Pero se superó o se corrigió aquel abandono de la red viaria que se percibía durante los años de crisis?

Yo puedo garantizar que el plan de refuerzo de firmes en las carreteras autonómicas fue fundamental en los últimos años y nuestra red viaria es una referencia a nivel de mantenimiento. ¡Ya les gustaría a las de Fomento! Y aunque todo es mejorable, creo que las condiciones son óptimas. Podemos confirmar que la seguridad vial seguirá siendo un pilar básico para nosotros con inversiones en el plan de refuerzo de firmes, pero también con nuevas sendas peatonales, con campañas de concienciación como '¿Que é metro e medio?' para los ciclistas y ‘'O corazón está do teu lado' para escolares, seguiremos combatiendo las distracciones del móvil al volante y con la eliminación de los tramos de concentración de accidentes. En la seguridad vial tenemos que estar todos y hacer pedagogía.

¿Para cuándo una AP-9 gallega?

Estamos en disposición de asumir la titularidad de la autopista porque es legal y porque las demandas se atienden mejor desde el propio territorio. Es una petición unánime del Parlamento, que aprobó una proposición de ley para la transferencia de la AP-9 a Galicia. Aunque es cierto que queremos garantías de cómo viene ese traspaso, ya que hay una subida escalonada de peajes que puede paliarse y así lo propusimos. Estamos ansiosos de que haya un Gobierno en Madrid que no esté en funciones para conseguir objetivos como la llegada del Ave o la AP-9. El objetivo es poner fin así a este desequilibrio que vemos en el España, donde se eliminan peajes en la AP-1 y la AP-7 o se bonifican los de las radiales, mientras que aquí sube exponencialmente: hasta cinco veces el IPC a principios de este año.

¿Galicia se siente discriminada?

Estamos en un camino donde Galicia quedará más desequilibrada, más asimétrica y más apartada del resto de España, por eso no podemos permitirlo. Queremos abordar la transferencia de la AP-9 y también esa subida escalonada de peaje durante los 20 años que quedan de concesión. Es uno de los primeros asuntos que habría que abordar, porque viendo lo que ocurre en otras comunidades, Galicia quedaría asimétrica.

"Ningún alcalde me comentó hasta ahora que no le parezca interesante la 'Sogama del agua'"

¿Qué acogida tiene su propuesta de ente público para gestionar el agua, la ‘Sogama del agua’?

Un exponencial interés de los concellos, que son los que tienen competencias, asumen que tienen un problema y quieren solucionarlo. Y las diputaciones, cuyo papel siempre está en cuestión, tienen su gran oportunidad para demostrar que pueden ser útiles en su competencia de ayudar a los concellos. La ‘Sogama del agua’ nace para apoyar a los ayuntamientos ante una dificultad con la gestión del agua y sus infraestructuras, porque es tan importante hacer obras como después mantenerlas. No queremos invadir las competencias municipales sino caminar con ellos en un área complicada, porque el agua es pesca, marisqueo, ríos, pero sobre todo salud pública, como acabamos de ver en Corme. Hablamos de una entidad pública, de adhesión voluntaria, con tarifas homogéneas y que abarata los costes de mantenimiento y explotación. Ningún alcalde me dijo que no le parezca interesante la Sogama del agua, pero la Diputación de A Coruña dice que no ve el proyecto y la de Pontevedra presentará mociones contra él.



Lo desconocido genera recelo.

Pero esto no es desconocido, porque ya tenemos la experiencia de Emalcsa en Galicia y la de Promedio en la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE.