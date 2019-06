La elección de Sande como senador deja al grupo de En Marea al borde de la ruptura

El grupo parlamentario de En Marea ha elegido al concejal herculino en funciones José Manuel Sande como propuesta para convertirse en el senador por designación autonómica que les corresponde como segunda fuerza política en el Parlamento de Galicia.

El nombre de Sande, propuesto por los críticos con el portavoz, Luís Villares, contó con ocho votos favorables por solo uno para la opción de la dirección del partido instrumental, Mariló Candedo.

En la votación, desarrollada telemáticamente en la noche del pasado miércoles, una diputada se abstuvo y otras cuatro "no manifestaron adscripción a ninguna de las dos opciones", según ha informado el gabinete de comunicación del grupo parlamentario.

Con todo, la coordinadora del partido instrumental, en la que solo participan afines a Luís Villares, ya ha expresado que no acepta el proceso de elección del senador en el seno del grupo parlamentario por tratarse de "una imposición de Podemos" con la connivencia de Anova y Esquerda Unida, todas ellas organizaciones que han dejado de participar en la vida orgánica de En Marea.

Así las cosas, la elección de Sande como propuesta para senador podría quedar en papel mojado, ya que es el portavoz parlamentario, Luís Villares, quien debe firmar la proposición ante la Cámara como representante formal del grupo en el Pazo do Hórreo.

Villares trató de salvar la votación con una tercera vía al proponer para el puesto al diputado Manuel Lago, independiente aunque ligado a Esquerda Unida. Sin embargo, Lago declinó la oferta y la votación siguió en pie, siendo horas después desautorizada por la dirección del partido instrumental, a la que la mayoría de los diputados no reconocen autoridad para imponer sus criterios y decisiones sobre el trabajo en el Parlamento.

SIN FECHA PARA LA ELECCIÓN OFICIAL. La discusión en el grupo parlamentario de En Marea se produce sin que todavía se sepa cuándo se va a producir la votación en la Cámara de los tres representantes del Parlamento de Galicia durante la recién iniciada legislatura en la Cámara alta.

Dos corresponden al grupo mayoritario, el Partido Popular de Galicia, mientras que el restante quedaría para En Marea por su condición de segunda fuerza al haber superado en votos al PSdeG en 2016, si bien ambos grupos cuentan con 14 diputados.

¿RUPTURA EN EL GRUPO? De este modo, las tensiones en el grupo parlamantario, roto 'de facto' desde poco después del arranque de la legislatura, entran en una nueva fase con la disputa entre afines a Villares y críticos por la elección del senador, lo que podría derivar en la salida hacia el grupo mixto de alguno de los dos bandos.

Para la diputada Luca Chao, miembro de la dirección de Podemos Galicia, este paso deberían darlo Villares y sus afines en el caso de que el portavoz "no transmitiese la voluntad del grupo parlamentario" en el que "hay una mayoría clara de ocho diputados" que apostaron por que Sande sea propuesto para senador.

"Los números son los que son. Lo que no se puede aceptar es la tiranía de la minoría", ha asegurado Chao en declaraciones este jueves a Europa Press. "Me parecería inaudito que el portavoz no transmitiese la voluntad del grupo parlamentario", ha aseverado en relación a la posiblidad de que Villares se niegue a firmar el documento para proponer el nombre de Sande ante la Cámara.

JOSÉ MANUEL SANDE. El propio Sande se ha referido, a preguntas de los medios este jueves, a su elección como propuesta mayoritaria del grupo para ser senador por designación autonómica. Según el todavía concejal coruñés, su nombre surgió "como una propuesta de consenso" y ha pedido "altura de miras" al espacio político para afrontar la situación.

"Hay circunstancias internas que deben superarse. Nadie viene para humillar a nadie, ni nadie viene para establecer diferencias; todo lo contrario. Debe visibilizarse el trabajo que se hace desde Galicia en Madrid y esto es una oportunidad histórica", ha apuntado Sande.

A renglón, ha reivindicado que las únicas "siglas" a las que se le puede asociar son las de Marea Atlántica, si bien ha reconocido que colaboró en la redacción del programa electoral de En Común Unidas Podemos, coalición surgida tras la marcha de Esquerda Unida y Podemos del partido instrumental En Marea.